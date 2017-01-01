Венесуэла близка к гуманитарному кризису, инфляция превысила 4000%

Венесуэла быстро приближается к гуманитарному кризису на фоне экономической политики властей страны, способствовавшей обесцениванию местной валюты - боливара, а также скачку цен.

По всей стране отмечается нехватка продуктов питания и продовольствия, сообщает CNN Money.

С начала 2017 года боливар потерял 96% стоимости. Так, во вторник $1 стоил порядка 84 тыс. боливаров, тогда как в начале ноября за $1 давали 41 тыс. боливаров, а в начале текущего года лишь 3,1 тыс. боливаров, свидетельствуют данные американского веб-сайта DolarToday, ориентированного на Латинскую Америку.

Тем временем, инфляция в Венесуэле в этом году достигла порядка 4115%, отмечает профессор университета Джона Хопкинса и специалист по гиперинфляции Стив Ханке.

«Экономика попала в «спираль смерти», - отмечает С.Ханке. - Ситуация резко ухудшилась за последние две недели».

Другие оценки инфляции являются более низкими. Так, венесуэльская аналитическая компания Ecoanalitica оценивает инфляцию в октябре примерно в 1430% в годовом выражении.

Кризис в Венесуэле усилился с тех пор, как правительство страны просрочило ряд выплат по долгу.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна проведет реструктуризацию внешних долгов, которые, по разным оценкам, составляют от $60 млрд до $150 млрд.