В зоне поисков пропавшей аргентинской подлодки уловили звук, похожий на взрыв

В зоне поисков пропавшей подлодки «Сан-Хуан» (San Juan) уловили звук, похожий на взрыв, сообщает AP со ссылкой на аргентинские власти. Речь идет о «аномальном, неядерном, мощном и коротком событии», сказал представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби, передает Quepasasalta.

В то же время американский самолет ВМФ обнаружил некий объект в зоне поисков, сообщает Reuters со ссылкой на свидетеля, присутствовавшего на борту самолета. Объект нельзя идентифицировать, и неясно, связан ли он с подлодкой. Самолет P-8A Poseidon вернулся на свою базу в аргентинском городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес ночью в среду. 20 ноября США послали в зону поиска самолеты, в том числе P-8A Poseidon. Ранее сегодня представитель ВМС Аргентины заявил об обнаружении гидроакустической аномалии в 30 милях к северу от последнего известного местоположения субмарины.

Эта точка совпадает с маршрутом, по которому подлодка должна была двигаться на базу в городе Мар-дель-Плата, туда были направлены суда ВМС Аргентины с гидролокаторами, однако выяснилось, что сигнал не принадлежал подлодке.

Субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз.

«Сан-Хуан» - дизель-электрическая подводная лодка типа Santa Cruz, построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Суда этого типа - одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире.