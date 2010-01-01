За 8 лет не менее 84 убийств: жертвы - женщины от 16 до 40 лет (фото, видео)

Следственный комитет (СК) по Иркутской области России завершил расследование в отношении Михаила Попкова, более известного как «Ангарский маньяк». Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, Попков с 1992 по 2010 годы совершил не менее 84 убийств. Его жертвами становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции.

В Иркутске перед судом предстанет «ангарский маньяк» Михаил Попков, обвиняемый в совершении шестидесяти преступлений

В 2015 году Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Тем не менее, преступник, ранее работавший в правоохранительных органах, сумел отсрочить свой переезд в колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись в новых убийствах.

Уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Судебные психиатры поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства.

FOTO: СК по Иркутской области