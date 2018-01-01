Собчак готова снять кандидатуру в пользу Навального или Явлинского

Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о намерении выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ, готова снять свою кандидатуру в пользу Навального или Явлинского - у них есть «общая цель». Об этом она рассказала журналистам после открытия регионального штаба в Екатеринбурге. Чуть ранее ПАРНАС объявил, что не будет выставлять своего кандидата и рекомендовал сторонником поддержать троих оппозиционеров.

«Я искренне считаю несправедливым то, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель - и у меня, и у него, и Григория Явлинского, и других политиков... Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры. Для меня такой вождизм чужд, мне главное сделать дело», - цитирует Собчак ТАСС.

Навальный потерял право быть избранным в соответствии с законом о выборах, будучи осужденным по тяжкой статье. Сам он считает, что это противоречит конституции, где указано, что не могут быть избранными лишь граждане России, находящиеся в местах лишения свободы.

24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Себя она назвала кандидатом «против всех».

Очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них в качестве кандидатов заявили нынешний президент Владимир Путин, а также председатель Федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционный политик Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский.