СМИ узнали о письме Саакашвили к Порошенко с предложением мира

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили письменно обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением помириться, сообщило местное издание Insider со ссылкой на двух высокопоставленных источников. По данным журналистов, Саакашвили пошел на такой шаг из-за угрозы экстрадиции в Грузию.

Один из источников портала отметил, что аналогичную просьбу бывший грузинский президент передал Порошенко и устно, через посла одной из стран Евросоюза.

В своем обращении Саакашвили пообещал прекратить антиправительственные акции и расформировать палаточный городок напротив Верховный Рады в обмен на «деэскалацию» конфликта с главой государства.

Другой источник издания отметил, что судебный процесс по поводу отказа в предоставлении Саакашвили политического убежища на Украине должен завершиться до конца года. Кроме того, он не исключил, что миграционная служба страны может пересмотреть свое решение. Ранее ведомство позволило бывшему губернатору Одесской области находиться на Украине до марта 2018 года.

Ранее Генпрокуратура Украины объявила о возбуждении в отношении экс-губернатора уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса: «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц», а также «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания в Киеве. Вопрос об избрании меры пресечения для Саакашвили решался 11 декабря. Судья Лариса Цоколь огласила решение об освобождении политика, после чего Саакашвили отпустили на свободу без всяких условий прямо в зале суда. Присутствовавшие в зале заседания сторонники Саакашвили встретили решение судьи аплодисментами и одобрительными возгласами.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство будет обжаловать решение суда. По словам Луценко, у Генпрокуратуры есть «пленки, видео о передаче сотен тысяч долларов на политическое шоу по скупке несчастных людей, которых привозят сюда и натравливают на власть, а также разговор Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко». Он также добавил, что ведомство согласно привлечь иностранных экспертов из ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они подтвердили подлинность компромата.