Что это за место, куда туристы стоят в очереди по полтора года?

Туристам, которые захотят остановиться на ночевку в исторической башне Клавел Тауэр (Clavell Tower), в Англии, придется ждать полтора года - до июля 2019 года. Почеу такой ажиотаж вокруг этого места и чем так знаменита башня?

Башня высотой 12 метров была построена в 1830-м как обсерватория и маяк. Для посещений здание было открыто в 2008 году, как гостевой дом. С тех пор объект с видом на залив Кимеридж Бэйстал очень популярным среди туристов.

Сейчас ее можно арендовать: срок аренды - от трех дней, стоимость - от 466 фунтов стерлингов (около 520 евро). Компания-владелец достопримечательности рассказывает, что

как только появляются новые доступные к бронированию даты, они мгновенно разбираются.

Комнаты в башне расположены на четырех этажах. Она предусмотрена для проживания двух человек. Из спальни на третьем этаже можно выйти на балкон, окружающий здание. Глядя на фотографии башни и вида, который открывается глазу из аппартаментов, ты начинаешь понимать, почему столько желающих поселиться здесь хоть на короткое время.

Башню Клавел Тауэр английские писатели Пи Ди Джеймс и Томас Харди описывали в своих произведениях.





