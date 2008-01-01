Пентагон назвал Россию в числе четырех стран, угрожающих нацбезопасности США

Пентагон обнародовал открытую часть новой Национальной оборонной стратегии США, назвав Россию в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей, и потребовал дополнительных инвестиций на «стратегическое соперничество» с ними. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте американского министерства обороны.

Это первая оборонная стратегия с 2008 года, основанная на стратегии нацбезопасности страны и направленная на «восстановление военного преимущества США», которую 18 декабря подписал президент США Дональд Трамп. Документ подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом, полный текст засекречен.

«Это не стратегия конфронтации, это стратегия, признающая реальную конкуренцию», - отметил заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби.

Пятой угрозой назван терроризм,

но в центре внимания будет не борьба с ним, а соперничество держав, как заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис. «Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами становится главной проблемой национальной безопасности США», - говорится в открытой части документа.

Стратегия должна «препятствовать агрессии России и Китая». «Если не принимать их во внимание, они могут подорвать нашу способность сдерживать агрессию и подвергнуть риску свободный и открытый порядок, который мы стремимся обеспечивать нашим альянсом».

«Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем», - говорится в документе.

Пентагон намерен продолжать противостоять КНДР и Ирану,

уничтожать террористические угрозы и консолидировать американские завоевания в Ираке и Афганистане.

Соперничающие державы - это Россия и Китай, которые, как говорится в документе, "подрывают международный порядок изнутри, используя его преимущества и одновременно разрушая его основы, говорится в документе. Россия стремится использовать право вето в Совете Безопасности ООН, "чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке".

Среди других опасностей названы террористические группировки «Исламское государство»*, «Аль-Каида»*, ливанское движение «Хезболла».

США намерены модернизировать вооружения, повышать боеготовности армии, укреплять альянсы и модернизировать ядерные технологии

- авиацию, баллистические ракеты и подводные атомные ракетоносцы.

«Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но, когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным», - говорится в стратегии. США также видят угрозу со стороны КНДР и Ирана, которые «подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды».

Дональд Трамп 18 декабря объявил о новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, направленной на продвижение интересов США в мире. 55-страничный план призван восстановить превосходство Америки, опираясь на сильные стороны государства.

План обозначает четыре ключевых направления национальных интересов США: защищать родину, американский народ и американский образ жизни; способствовать процветанию Америки; сохранять мир посредством силы; продвигать американское влияние.

Представленная стратегия является ответом «на ключевые вызовы и тренды», которые влияют на положение США в мире. Она включает шаги по разрешению «новых форм конфликтов», включая экономическую и политическую агрессию. Президент США, отмечая, что в мире настала «новая эра конкуренции», заявил, что главными конкурентами стали Россия и Китай. По словам Трампа, эти «ревизионистские державы используют пропаганду, технологии и насилие, чтобы изменить мир в противоположную от наших интересов и ценностей сторону». В выступлении Дональда Трампа Россия упоминалась около 25 раз.





