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Статую Христа в Рио-де-Жанейро окрасят в цвета эстонского флага

rus.postimees.ee
Фото: REUTERS/Scanpix

Знаменитую статую Иисуса Христа с распростертыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро 24 февраля подсветят в цвета эстонского флага в честь столетней годовщины провозглашения Эстонской Республики.

Такое решение было принято мэрией Рио-де-Жанейро, сообщил в четверг, 8 февраля, посол Эстонии в Бразилии Март Тармак, сообщает портал Rus.err.ee.

«Я рад сообщить, что в сотую годовщину Эстонии 24 февраля статуя Христа в Рио-де-Жанейро с 19:00 до 20:00 будет в наших национальных цветах», - написал Тармак в соцсетях.

Статуя Христа-Искупителя - один из самых известных и популярных в мире монументов, символ Рио-де-Жанейро и Бразилии.

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