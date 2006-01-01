Глава МИД Нидерландов подал в отставку после лжи о встрече с Путиным

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку. Об этом он заявил, выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента во вторник, 13 февраля, сообщаетTelegraaf.

Свои поступок он назвал «самой большой ошибкой в политической карьере» и подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, «которому можно полностью доверять».

«Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку», – цитирует Telegraaf слова Зейлстры.

В интервью газете Volkskrant заявил, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. На этой встрече, по словам Зейлстра, Путин якобы сказал, что рассматривает Беларусь, Украину и Прибалтику в качестве части «Великой России». В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого услышал информацию.