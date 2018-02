The New Yorker: Как Дональд Трамп скрывал еще одну свою измену

16 февраля на сайте журнала The New Yorker вышла статья «Дональд Трамп, модель Playboy и система по утаиванию супружеской неверности». Это новое журналистское расследование Ронана Фэрроу — автора серии материалов о домогательствах и сексуальном насилии со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. На этот раз Фэрроу рассказывает о предполагаемых отношениях президента США с моделью Playboy Карен Макдугал в 2006–2007 годах — когда Трамп уже был женат на Мелании Трамп и у них родился сын Бэррон.

Впервые информация о связи Дональда Трампа с Карен Макдугал появилась накануне президентских выборов в США. В ноябре 2016 года газета The Wall Street Journal сообщила, что таблоид National Enquirer выкупил у Макдугал права на ее историю за 150 тысяч долларов — чтобы затем положить ее в стол и «прикрыть» Трампа. Макдугал подтвердила это в разговоре с Ронаном Фэрроу, но уточнила, что почти половину этой суммы забрали в качестве «комиссии» посредники сделки — в том числе адвокат и приятель, уговоривший ее продать историю журналистам.

Макдугал, которая была «девушкой года» Playboy в 1998 году, рассказала The New Yorker, что познакомилась с Дональдом Трампом в июне 2006 года на съемках телешоу «Кандидат», проходивших в особняке Playboy. Она вспоминает, что Трамп сразу начал оказывать ей знаки внимания, у них завязались отношения.

Их первое свидание прошло в бунгало отеля The Beverly Hills, куда Дональд Трамп позвал ее на ужин.

О том, что Трамп приглашал девушек в бунгало этого же отеля, рассказывали и порноактриса Стефани Клиффорд (известная под псевдонимом Сторми Дэниелс), у которой, по ее словам, были отношения с Дональдом Трампом в тех же 2006–2007 годах, и участница шоу «Кандидат» Саммер Зервос, обвинявшая Трампа в домогательствах.

По словам Макдугал, на протяжении девяти месяцев она регулярно встречалась с Дональдом Трампом в разных городах, куда летала по его приглашению. Он никогда не покупал ей билеты сам, а только компенсировал их стоимость — чтобы не оставлять «бумажных следов». Модель утверждает, что Трамп познакомил ее с членами своей семьи, включая старшего сына и его жену;

она также якобы была в доме Трампов, где бизнесмен показывал ей отдельную спальню Мелании Трамп.

Карен Макдугал рассказывает, что и ее отношения с Дональдом Трампом, и контракт с National Enquirer были добровольными — но она сожалеет об обоих поступках. По словам модели, связаться с журналистами ее уговорил друг, знавший о ее отношениях с Трампом. Он считал, что за эту историю во время предвыборной гонки могли хорошо заплатить; именно он представил Макдугал журналистам National Enquirer. Модель говорит, что поначалу боялась обо всем рассказывать:

она была убеждена, что ей никто не поверит, и к тому же не хотела влиять на мнение избирателей (она сама республиканка).

Как пишет The New Yorker, выкупать компрометирующие истории по заказу заинтересованной стороны — популярная тактика таблоидов. Как утверждалось в одном из расследований Ронана Фэрроу про Харви Вайнштейна, голливудский продюсер пользовался точно такими же услугами National Enquirer. The New Yorker добавляет, что Дэвид Пекер, владелец холдинга A.M.I., в который входит издание, — приятель Дональда Трампа, открыто поддержавший его избирательную кампанию.

В обмен на молчание Макдугал обещали публиковать ее колонки о здоровье в издании (всего их вышло девять вместо сотни), поставить ее на две обложки National Enquirer (пока вышла одна), а также выпустить документальный фильм о здоровье на важную для нее тему (этого не произошло). Также модели объяснили, что отвечать журналистам на вопросы о ее отношениях с Трампом, и обещали отблагодарить за «лояльность», — например, сделать ее ведущей трансляций A.M.I. с церемоний «Золотой глобус» и «Оскар». Всего этого также не случилось.

По словам Макдугал, в контракте с изданием не прописано, что речь идет именно о связи с Дональдом Трампом. Вместо этого там указано, что компания приобрела у модели эксклюзивные права на публикацию истории ее отношений с каким-либо женатым мужчиной. Именно поэтому, как признается Макдугал, она не сразу решилась рассказать обо всем Фэрроу, опасаясь судебных исков: женщина попросту не знала, что именно она может сказать, а что — нет.

Она говорит, что нарушить молчание ее подстегнула кампания #MeToo. «Я знаю, что это совсем другая история и другие обстоятельства, — сказала она Ронану Фэрроу. — Но мне все равно стало не так страшно». Макдугал считает, что ее история может стать примером для других женщин — чтобы они не подписывали подобные соглашения о неразглашении информации.

Как пишет The New Yorker, Дональд Трамп отрицает свою связь с Карен Макдугал, а пресс-служба Белого дома назвала эту историю «фейк ньюс». В холдинге A.M.I. сообщили, что в контракте с Макдугал был пункт, который позволял ей отвечать на «законные вопросы журналистов» о ее отношениях с Трампом. Как заявила компания, историю Макдугал не стали публиковать в National Enquirer потому, что редакция не сочла ее достоверной.