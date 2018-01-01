Интерпол ищет в Латвии организаторов крупного мошенничества с биткоинами

Власти Австрии обратились в Интерпол с запросом о розыске подозреваемых в так называемой «схеме Понци», связанной с биткойном, которая распространилась в конце прошлого года. В целом, мошенническая схема затронула более 10 тыс. человек.

Обвинение в Вене признало результаты расследования после сотен заявлений о мошенничестве в рамках хайп-проекта с биткойном под названием Optioment, а также после освещения событий в местной прессе. По меньшей мере два подозреваемых были идентифицированы,

но власти ищут еще нескольких организаторов схемы в разных странах – Германии, Дании и Латвии.

Optioment владел сайтом (теперь закрыт) и производил операции с участием около 700 мелких инвесторов, по сообщению газеты Die Presse, которая собрала свидетельства того, что деятельность мошенников была аналогичной сектантской. Они обещали вернуть до 4% в неделю тем, кто депонировал биткойны и предлагал вознаграждение тем, кто привлекал новых «клиентов».

Optioment определял себя как «частный биткойн-фонд, базирующийся в Коста-Рике» и получал большие доходы от купли-продажи биткойнов, пользуясь курсовой разницей. Die Presse добавляет, что эта агрессивная многоуровневая маркетинговая пирамида привлекала инвесторов из Германии, Польши, Румынии и бывшей Югославии. Optioment осуществил выплаты своим клиентам в ноябре, а уже в конце января австрийский финансовый регулятор предупредил следствие, что в его деятельности существуют признаки пирамиды или «схемы Понци».

Согласно предварительным итогам расследования, было украдено до 12 тыс. биткойнов, которые по текущей цене 9600 долларов в общей сумме составляют более 115 млн. долларов.