Навальный показал дворец первого вице-премьера России, на который «запрещено смотреть»

Российский оппозиционер, разоблачающий коррупцию, Алексей Навальный в своем новом видео с помощью дрона заснял роскошную усадьбу первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова в Подмосковье. Навальный заметил странную вещь — у многоквартирных домов, расположенных напротив имения Шувалова, нет окон, из которых можно было бы увидеть владения политика.

Общая территория загородного дома 7,7 га, из которых 4174 квадратных метра занимает здание. Вокруг усадьбы лес. Навальный считает, что стоимость недвижимости около 8 - 10 миллиардов рублей (114-143 миллиона евро).

Навальный обратил внимание, что на внешней стороне здания построены бетонные конструкции, закрывающие жителям вид на дворец Шувалова. А другая сторона здания и совсем без окон. Как оказалось, действительно, это было сделано сознательно - на домашней странице архитекторов указано, что в этом проекте нельзя было построить окна «в целях безопасности».

Навальный отмечает, что владения Шувалова в Лондоне и Австрии хорошо просматриваются, и только в России, в которой многие живут за чертой бедности, свой роскошный дом необходимо прятать.

На своей домашней странице Навальный рассказывает о богатом образе жизни Шувалова — у первого вице-премьера России есть Rolls-Royce Phantom, шикарная квартира в Москве, дворец в Подмосковье, на который нельзя смотреть, квартира в Лондоне и дом в Австрии.