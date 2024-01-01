Путин выступил на Манежной площади с победной речью

Вскоре после завершения голосования на президентских выборах на Манежной площади в центре Москвы стартовал митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым». Как и ожидалось, это мероприятие стало площадкой для выступления президента РФ Владимира Путина с речью, посвященной своему переизбранию до 2024 года.

Путин начал свое выступление с приветствия и благодарностей: «Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь в центре столицы. Спасибо вам за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, и к нашим сторонникам со всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат».

«Все кто сегодня голосовал, это наша большая национальная команда. Я вижу в этом признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать также ответственно и еще более результативно».

«Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех!» - прокричал президент. «Очень важно сохранить это единство, привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно, чтобы двигаться вперед. Мы будем думать о будущем нашей великой родине. О будущем наших детей. Мы обречены на успех!»

«Спасибо большое. Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России!» - добавил глава государства. Затем, выйдя на бис, Путин начал скандировать «Россия! Россия!» и покинул сцену под овации.