В России задумались о собственной криптовалюте, чтобы обходить санкции

Национальная валюта снизит зависимость российской экономики от санкций запада. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев.

«Позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения. Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающим постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений», — заявил он.

По словам Глазьева, с помощью национальной криптовалюты можно будет обходить санкции.

«Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции», — пояснил он.