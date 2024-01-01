TIME поместил на обложку Путина с короной на голове

Президент РФ Владимир Путин попал на обложку еженедельного выпуска знаменитого журнала TIME. Американские журналисты решили, что после мартовских выборов самый верный способ изобразить российского лидера - это с короной на голове. Такая обложка будет представлена во всех версиях издания для разных регионов мира, кроме американской: в США читатели увидят на обложке студентов, которые борются со стрельбой в школах.

Отметим, что обложка с Путиным сопровождается крупной надписью «Восходящий царь» (Rising Tsar), а также анонсами двух материалов. Один из них - колонка Иена Бреммера под названием «Почему Россия продолжает тонуть», а второй - статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин намерен остаться на вершине». Этот номер журнала выйдет в продажу 2 апреля, однако со статьей Зыгаря уже сейчас можно ознакомиться на сайте журнала.

В материале говорится, что формально нынешний шестилетний срок должен стать для Путина последним, однако никто из его приближенных не верит в то, что в 2024 году Россия получит нового президента.

«Люди заблуждаются, думая, что Путин устал, ему нужен отдых, и что он хочет вести спокойную жизнь миллиардера.

Путин совершенно далек от усталости. Ему до сих пор всё интересно, он досконально всё изучает. Это его стиль жизни, это - настоящий Путин. Он не может представить жизнь без власти», - заявил журналисту некий бывший российский министр, который до сих пор поддерживает контакты с главой государства.





Time put on the cover of the April issue of Putin with a crown on his head ... pic.twitter.com/jo9uE4nQS3— Arkadiy Zhukov (@zzhar1979) 24 марта 2018 г.

Зыгарь предполагает, что с момента своего переизбрания Путин начнет готовить сложную схему, которая обеспечит его пребывание во главе страны в будущем: «Возможно, он попытается найти какую-то дыру в Конституции или попытается ее изменить, или и вовсе построит новый тип государства». По словам автора, все источники TIME сходятся в одном: Путин останется у власти.

По мнению журналиста, готовить почву для этого Путин уже начал в прошлом году, когда отправил в отставку несколько губернаторов и заменил их молодыми и неизвестными бюрократами. «Их невозможно даже отличить друг от друга, российские СМИ сравнивают их с агентом Смит из кинофильма «Матрица«. Эти агенты Смиты не имеют никаких политических взглядов, они верны непосредственно Путину», - говорится в материале.

В статье также отмечается, что

Путин не хочет новой войны, но он хочет «новую Ялтинскую конференцию»:

«Тогда лидеры стран, победивших во Второй Мировой войне, поделили мир на зоны влияния. Путин хочет новые зоны и новые правила игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория бывшего СССР должна быть российской зоной влияния. Ему нужны гарантии».

«Каким именно образом Путин останется у власти, пока не ясно. Но у него впереди еще шесть лет на то, чтобы это устроить. И он не будет спешить раскрывать свой план. Напротив, он объявит о нем настолько поздно, насколько это возможно. Но нет никаких сомнений, что он сохранит за собой власть. И время на его стороне. В 2024 году ему будет 72 года. Президенту Дональду Трампу исполнится 72 уже в этом году», - заключил Зыгарь.





