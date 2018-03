TIME поместил на обложку Путина с короной на голове

Отметим, что обложка с Путиным сопровождается крупной надписью «Восходящий царь» (Rising Tsar), а также анонсами двух материалов. Один из них - колонка Иена Бреммера под названием «Почему Россия продолжает тонуть», а второй - статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин намерен остаться на вершине». Этот номер журнала выйдет в продажу 2 апреля, однако со статьей Зыгаря уже сейчас можно ознакомиться на сайте журнала.

В материале говорится, что формально нынешний шестилетний срок должен стать для Путина последним, однако никто из его приближенных не верит в то, что в 2024 году Россия получит нового президента.

«Люди заблуждаются, думая, что Путин устал, ему нужен отдых, и что он хочет вести спокойную жизнь миллиардера.

Путин совершенно далек от усталости. Ему до сих пор всё интересно, он досконально всё изучает. Это его стиль жизни, это - настоящий Путин. Он не может представить жизнь без власти», - заявил журналисту некий бывший российский министр, который до сих пор поддерживает контакты с главой государства.





