Россия построит автомобильный мост в КНДР

Россия планирует построить автомобильный мост между территорией Дальнего Востока и Северной Кореи, который позволит перевозить грузы напрямую, утверждает The Washington Post со ссылкой на источники. Сейчас автомобили из КНДР могут проехать в Россию только через территорию Китая.

«Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. Сейчас при импорте товаров из Дальнего Востока они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это значительно удлиняет дорогу», - цитирует вице-премьера КНДР Ро Ту Чоля «Дождь». Единственный мост между Россией и Северной Кореей - железнодорожный «Мост дружбы» на реке Туманная.

WP утверждает, что на этой неделе представители России и Северной Кореи обсудили перспективу строительства нового моста. При этом американская газета подчеркивает, что проект нарушит наложенные Совбезом ООН санкции.

В конце декабря прошлого года Совет безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на ядерные и ракетные испытания. Были запрещены поставки промышленного оборудования, транспорта, железа и стали. Кроме того, были ограничены поставки в страну нефтепродуктов.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР. Американские дипломаты сообщили о тайной торговле углем, которую осуществляет Северная Корея, а Россия «поощряет незаконное поведение». Агентство Reuters утверждало, что уголь из Северной Кореи попадает в российские порты в Находке и в Холмске, а затем его продают в Японию и Южную Корею.



Подробнее: https://www.newsru.com/world/25mar2018/kndrbridge.html