Дочь Скрипаля заговорила

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить, передает BBC News.

Она по-прежнему находится под круглосуточным присмотром врачей. Ее состояние оценивается как стабильное.

Днем 29 марта главный врач больницы, где находятся Скрипали, сообщила об улучшении состояния дочери экс-разведчика. Пришла ли Юлия Скрипаль в сознание, не уточнялось.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в их отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломата.

Позже о решении объявить представителей России персонами нон грата заявили более десятка государств Европы, США, Канада, а также Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергла все обвинения и пообещала ответить на высылку своих дипломатов.