Нападение в российской школе: стали известны подробности

Школьник, который в Башкирии в среду, 18 апреля, с ножом напал на одноклассниц и учителя, руководствовался личными мотивами. После нападения он пытался перерезать себе горло, сообщил Интерфаксу информированный источник.

«Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подросток принес с собой бензин, который разлил и поджег.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

Раненые подростки и учитель госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС, рассказал, что устроивший нападение школьник, страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту.

По сообщениям СМИ, нападение совершил 17-летний ученик 9 класса Артем Тагиров.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.