Эхо войны: в Дрездене обнаружили бомбу. При обезвреживании она взорвалась

Во время строительных работ в Дрездене была обнаружена 250 кг бомба времен Второй мировой войны. В целях безопасности весь район вокруг находки был эвакуирован, а это по меньшей мере 8700 человек, позднее зона эвакуации была расширена.

В городе затруднено транспортное сообщение, а в аэропорту Дрездена отменены 25 авиарейсов.

Во время обезвреживания бомба частично взорвалась, полиция предполагает, что это может произойти повторно.

Эксперты напоминают, что во времена войны на немецкий Дрезден была произведена бомбардировка «союзников» — Великобритании и США, в результате чего город был «нашпигован» неразорвавшимися бомбами и снарядами, многие из которых не обнаружены до сих пор.