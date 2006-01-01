Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал ему в ближайшее время уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, расположенный на западе страны. Об этом сообщает агентство Reuters. Информацию подтверждает телеканал CBS.

Трамп по итогам встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, Северная Корея уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей. Однако тогда глава государства не назвал подлежащих ликвидации конкретных полигонов, которые обсуждались во время переговоров.

В то же время неназванный представитель властей США сообщил Reuters, что речь идет о полигоне Сохэ. По словам источника, которые приводит ТАСС, Пхеньян «использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности».

Ким Чен Ын «обещал, что Северная Корея скоро уничтожит тестовую площадку для испытаний ракетных двигателей», сказал собеседник агентства. При этом каких-либо четких сроков не указывается. Пхеньян публично не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны. В документе, подписанном по итогам встречи в Сингапуре, такой пункт также не значится.

Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. Там, в частности, расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей.

7 февраля 2016 года на космодроме Сохэ был проведен запуск ракеты-носителя со спутником «Кванменсон-4» («Сияющая звезда-4»). Именно на этом полигоне проводились испытания межконтинентальной ракеты «Хвасон-15», способной, по заявлениям властей КНДР, нести сверхбольшую ядерную боеголовку.

12 июня лидеры США и КНДР провели переговоры в Сингапуре, по итогам которых подписали совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Пхеньян еще до саммита, в конце мая, объявил о ликвидации испытательного полигона для ядерного оружия в уезде Пхунгери провинции Хамген-Пукто. За демонтажем наблюдали 20 журналистов из пяти стран - Великобритании, Китая, России, США и Южной Кореи.

Пхунгери был одним из важнейших полигонов для реализации ядерной программы КНДР. Именно на нем с 2006 года по 2017 год были проведены все шесть испытаний Пхеньяна, в том числе термоядерной бомбы. Договоренность о закрытии ядерного полигона была достигнута 27 апреля на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.