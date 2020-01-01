Трамп грозит Европе 20-процентной пошлиной на автомобили

Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в размере 20% стоимости на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Европа не уберет торговые барьеры, мешающие американским компаниям. Эту угрозу озвучил президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter.

Он заявил, что Евросоюз на протяжении долгого времени сохранял «пошлины и торговые барьеры в отношении США, их крупных компаний и рабочих». «Если эти пошлины и барьеры не будут в скором времени ликвидированы, мы введем пошлины в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США. Производите их здесь!», - написал президент, призвав европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.

В среду министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон размышляет над тем, стоит ли вводить пошлины на ввозимые в США из-за рубежа автомашины и запчасти. Он рассказал, что после беседы с президентом сел за подготовку отчета о том, является ли импорт автомобилей и запчастей к ним угрозой национальной безопасности.

Росс собирается оценить влияние таких факторов, как уровень развития производственных мощностей в США, технологий и «негативное воздействие иностранной конкуренции на национальную экономику».

По словам главы Минторга, решение о том, оправдано ли введение пошлин и соответствует ли оно американскому законодательству, пока не принято.

В мае пресса писала, что вашингтонская администрация может ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей в США. Также утверждалось, что американские власти могут обосновать необходимость принятия данной меры некими соображениями, касающимися национальной безопасности. Предполагается, что данный план может встретить активное противодействие со стороны некоторых представителей бизнес-сообщества. В их числе иностранные компании, сотрудничающие с американскими, а также базирующиеся в США фирмы, которые занимаются реализацией машин, произведенных в других государствах.





