Пентагон устроит центры для беженцев на военных базах

Пентагон готовится построить центры временного содержания для мигрантов на двух своих военных базах. Об этом в воскресенье, 24 июня, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он не уточнил, на каких именно базах будут расположены центры, а также будут ли в них жить сами мигранты, их дети, либо все вместе. Детали еще прорабатываются, указал Мэттис.

Глава Пентагона подчеркнул, что его ведомство просто оказывает логистическую поддержку министерству национальной безопасности США, которое занимается вопросами миграции.

Ранее сообщалось, что правительство поручило Пентагону создать центры для размещения до 20 тысяч детей мигрантов.

Для этих целей рассматриваются три военные базы в Техасе и одна в Арканзасе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Он также выразил уверенность, что многие дети приезжают в США «без родителей».

Несколько членов Палаты представителей Конгресса США, один сенатор и ряд американских знаменитостей, включая актера Алека Болдуина и кинорежиссера Мартина Шина, объявили 24-дневную голодовку в знак поддержки 2400 детей, которых на границе разлучили с родителями.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители этой страны «обернутся против» ее руководства.