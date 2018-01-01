Савченко объявила бессрочную голодовку

Суд продлил арест нардепа Надежды Савченко до 10 сентября 2018 года. Политик заявила о «беспределе» и объявила бессрочную голодовку.

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 13 июля, продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, сообщает Интерфакс-Украина.

Рассмотрение этого вопроса растянулось на четыре дня. На заседании в пятницу суд сначала назначил Савченко бесплатного государственного защитника. Но затем в суде появился сначала один частный адвокат подозреваемой, а затем еще несколько адвокатов.

После рассмотрения ряда ходатайств об отводах и заслушав позиции сторон, судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста Савченко. Оглашение решение сопровождалось протестами и криками ее сторонников.

Нардеп выразила возмущение в связи с данным решением суда, заявив, что суд не позволил адвокатам надлежащим образом осуществлять ее защиту.

«Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде», – заявила Савченко.

После вынесения решения народный депутат сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления.

Она также указала, что отказывается от любых осмотров медицинскими сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.