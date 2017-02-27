Ушел из жизни создатель «Жди меня». Ему было 54...

В середине февраля в СМИ появилась информация о том, что создатель популярной российской передачи «Жди меня» Сергей Кушнерев попал в больницу с инсультом. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Родные и близкие журналиста до последнего надеялись, что он пойдет на поправку, однако этого не произошло.

Сегодня стало известно о том, что 54-летний журналист Сергей Кушнерев ушел из жизни. Об этом сообщил генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Сам он шокирован смертью талантливого коллеги. По словам Мамонтова,

он совсем недавно общался с Кушнеревым и обсуждал его планы. Сергей сделал паузу в карьере на телевидении и работал над собственной книгой.

Мамонтов глубоко сожалеет о произошедшем.

«Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают как создателя ТВ-программ «Жди меня», «Последний герой». ТЭФИ и все такое. Друг Сергея Бодрова, крестный его детей. Но он очень много незаметно важного сделал и для «Комсомольской правды». Он был первым, кто вообще обзавелся компьютером – спрашивали «Серег, а что это, а зачем?».

Он методом малых дел менял газетный формат – понимая, что постсоветских читателей надо брать за живое, боролся с длинными плохими очерками, деля полосу на «четвертушки».

Потом это стало форматом А3. Но если ему попадался шедевр – он был самым щедрым ответсеком на свете», – поделился Мамонтов.

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По его словам, Кушнерев старался бороться с рутиной. «Сергей выращивал молодых журналистов в своем питомнике. Ненавидел штампы, заметки для «галочки»… Мы в 90-е оказались в разных лагерях, это касалось будущего газеты, акционирования и т. д., но сохраняли человеческие контакты, хоть и нечастые», – отметил генеральный директор московской радиостанции.

Другие знакомые Кушнерева присоединились к соболезнованиям.

«Пришла печальная весть… Умер Сергей Кушнерев. Я так надеялся, что ты выдюжишь. Эх, Сергей… Будем помнить»,

– написал фотограф Юрий Феклистов.

В свою очередь, телеведущий канала «Россия-1» Сергей Брилев тоже выразил признательность ушедшему из жизни наставнику.

«Всего 54. Большинство его знает как создателя программы «Жди меня».

Но для нас он – ответственный секретарь той замечательной «Комсомолки», которая гремела в начале 90-х, и где многие из нас начинали...

А я ведь его часто цитирую. Когда кто-то ругает чужую заметку или сюжет, ссылаюсь на него и говорю: «Напиши лучше». Замечательный он был у нас ответсек! Многому меня лично научил», – отметил Брилев.

Фото из Instagram:

Сергей Кушнерев ушёл..... За очень многое и многим нужно сказать спасибо этому талантливейшему и очень доброму человеку. Он всегда был готов забрать чужую боль....Как много этой боли осталось в нём....Спасибо дорогой Сергей .... Спасибо за тёплые встречи....За помощь....За разговоры и профессиональные советы....Как жаль..... Светлая память .... A post shared by Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) on Feb 27, 2017 at 5:12am PST

О любимом учителе также высказался журналист и писатель Андрей Добров. «Играть его в капустнике было совсем просто – набычиться, громко сопеть, хлопать всех по плечу, говорить отрывисто. И при этом быть абсолютно в себе, закрыться, выглядеть немного чудаковатым – но это только для тех, кто его не знал. Потому что те, кто его знал, понимали, что

за этой чудаковатостью, за этим сопением скрывается настоящий редакторский талант, страшная работоспособность, глубокий ум и журналистская чуйка»,

– признался Добров.

Ушел из жизни создатель «Жди меня»

Своими воспоминаниями поделился и один из коллег Кушнерева по программе «Последний герой». Олег Бурьян, который трудился вместе с журналистом на съемках популярного телешоу, запомнил его очень простым человеком и потрясающим специалистом.

«Совершенно гениально чувствовал аудиторию и умел выдавить из народа слезу или заставить смотреть в ящик за дурацкими приключениями на экзотических островах.

Настоящий профи и обаятельный чел», – поведал мужчина.

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