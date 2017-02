Ушел из жизни создатель «Жди меня». Ему было 54...

Сергей Кушнерев ушёл..... За очень многое и многим нужно сказать спасибо этому талантливейшему и очень доброму человеку. Он всегда был готов забрать чужую боль....Как много этой боли осталось в нём....Спасибо дорогой Сергей .... Спасибо за тёплые встречи....За помощь....За разговоры и профессиональные советы....Как жаль..... Светлая память ....

