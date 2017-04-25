Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом

Дана Борисова
 

Дана Борисова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

После нашумевшего эфира программы «Пусть говорят», где мать 40-летней Даны Борисовой подробно рассказала о наркозависимости дочери, многие знаменитые друзья телеведущей вызвались помочь ей в борьбе с недугом. На днях 45-летний Андрей Малахов рассказал о лечении, которое предстоит Дане.

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В среду, 26-апреля, интернет облетела шокирующая новость: у известной телеведущей Даны Борисовой — наркозависимость. Об этом в эфире ток-шоу «Пусть говорят» рассказала мама знаменитости, Екатерина Ивановна.

«7 лет я пыталась вылечить Дану от алкоголизма. То в одну клинику ее отправлю, то в другую. Но больше двух недель дочь нигде не задерживалась. Знала бы я тогда, что проблема даже не в бутылке!»

— заявила женщина в одном из последних выпусков программы.

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Позднее в Сети появилась новость о том, что многие звездные друзья телеведущей вызвались помочь ей в борьбе с зависимостью. «После выхода программы в эфир я, объединившись с Рустамом Солнцевым, Прохором Шаляпиным, Еленой Воробей, концертным директором Даны Лерой Тувиной, приезжаю к ней домой.

❤️❤️❤️❤️Они пришли ещё раз!!!!я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад))) Мы уже в Шереметьево,у меня билет на #Самуи , так что #Таиланд привет.Представляете,рейтинги показали,что по рейтингам среди простых людей,я впереди многих и многих ведущих .Мы будем снимать новый проект для #первыйканал #первый #тающиенаглазах #Сегодня Андрюша сам позвонит Максиму,и,думаю,скоро она вернётся ко мне😊😊😊😊😊#данаборисова #телеведущая #актриса #красотка #мама#доченька #люблю

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

Под маркой участия телеведущей в специальном проекте вместе с испытавшим ужасы наркоза­висимости, а ныне главой НАС (Национального антинаркотического союза) и президентом благотворительного фонда Никитой Лушниковым, считающим, что желание самого пациента — залог успеха, мы отправляем Дану на лечение в Таиланд.

Там, в закрытой от внимания прессы клинике, она пробудет несколько месяцев. А лучшей мотивацией в борьбе за здоровую жизнь будет для Даны приезд дочки Полины: на летних каникулах она обязательно навестит маму»,

— написал Андрей Малахов в журнале StarHit. Никита Лушников на своем официальном сайте пожелал Борисовой скорейшего выздоровления и сил, чтобы пройти непростой путь борьбы с наркозависимостью.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️сегодня ночью заявились #андреймалахов #прохоршаляпин #ленаворобей и @lera_tuvina с букетом,так и не поняла,что они хотели,не открывала им полчаса,потом сказала идти спать.Может,и мне приснилось,но откуда фото в моей квартире?)))))#данаборисова #актриса #телеведущая #модель #beauty #bloger #blonde #blogg #blog #instabeauty #мама #instamama #instagram #instalike #instalife #блог #блогер #красотка

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

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