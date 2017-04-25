Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом

После нашумевшего эфира программы «Пусть говорят», где мать 40-летней Даны Борисовой подробно рассказала о наркозависимости дочери, многие знаменитые друзья телеведущей вызвались помочь ей в борьбе с недугом. На днях 45-летний Андрей Малахов рассказал о лечении, которое предстоит Дане.

В среду, 26-апреля, интернет облетела шокирующая новость: у известной телеведущей Даны Борисовой — наркозависимость. Об этом в эфире ток-шоу «Пусть говорят» рассказала мама знаменитости, Екатерина Ивановна.

«7 лет я пыталась вылечить Дану от алкоголизма. То в одну клинику ее отправлю, то в другую. Но больше двух недель дочь нигде не задерживалась. Знала бы я тогда, что проблема даже не в бутылке!»

— заявила женщина в одном из последних выпусков программы.

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Позднее в Сети появилась новость о том, что многие звездные друзья телеведущей вызвались помочь ей в борьбе с зависимостью. «После выхода программы в эфир я, объединившись с Рустамом Солнцевым, Прохором Шаляпиным, Еленой Воробей, концертным директором Даны Лерой Тувиной, приезжаю к ней домой.

Под маркой участия телеведущей в специальном проекте вместе с испытавшим ужасы наркоза­висимости, а ныне главой НАС (Национального антинаркотического союза) и президентом благотворительного фонда Никитой Лушниковым, считающим, что желание самого пациента — залог успеха, мы отправляем Дану на лечение в Таиланд.

Там, в закрытой от внимания прессы клинике, она пробудет несколько месяцев. А лучшей мотивацией в борьбе за здоровую жизнь будет для Даны приезд дочки Полины: на летних каникулах она обязательно навестит маму»,

— написал Андрей Малахов в журнале StarHit. Никита Лушников на своем официальном сайте пожелал Борисовой скорейшего выздоровления и сил, чтобы пройти непростой путь борьбы с наркозависимостью.

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