Ведьма Мэрилин Керро сделала официальное заявление об отношениях с Александром Шепсом

28-летняя ведьма Мэрилин Керро устала читать домыслы поклонников насчет ее личной жизни и романа с 30-летним коллегой Александром Шепсом и решила откровенно рассказать в своем Инстаграме, что чувствует к «новому-старому» бойфренду.

Оказалось, что финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро уже давно не встречается с Александром Шепсом, но они умудрились остаться друзьями и часто видятся. Об этом эстонская ведьма сообщила поклонникам в своем Инстаграме.

«Все когда-нибудь кончается.

Саша, спасибо за все! Мы расстались. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара и теперь я не имею отношения к Мастерской Магии в Самаре. Мне грустно. Но в Китае мужчины рады», —

написала Мэрилин.

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«Это не значит, что что-то произошло. Все хорошо. У каждого из нас своя жизнь и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним — это еще раз доказывает, что мы не враги», — добавила рыжеволосая красавица.

Впрочем, возможно, Мэрилин и Александр все-таки поймут, что их пара еще не все сказала этому миру — зимой этого года они уже несколько раз сходились и расходились.







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