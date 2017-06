Ведьма Мэрилин Керро сделала официальное заявление об отношениях с Александром Шепсом

ВСЕ КОГДА-КОГДА НИБУДЬ КОНЧАЕТСЯ. САША, СПАСИБО ЗА ВСЕ! Мы с Сашей расстались. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара и теперь ещё я не имею отношения к Мастерской Магии в Самаре. Мне грустно. Но в Китае мужчины рады 😁 Это не значит, что что-то произошло. Все хорошо. У каждого из нас своя жизнь и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним - это ещё раз доказывает, что мы не враги. 🙏 А теперь - традиционный психологический выпуск во вторник. О заниженной самооценке. О да! Поехали! 👍👍 Многие женщины стесняются себя: своего тела, своего ума, своих суждений, своего опыта. Им кажется, что они недостаточно красивые, недостаточно умные и т.д. Это происходит потому, что они - внимание! - НЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ВЗРОСЛЫМИ! Ей кажется, что есть какие-то другие взрослые, которые красивы, умны, опытны и пр. Какие-то "правильные взрослые". И вот когда-нибудь и она станет такой, а пока она еще ребенок. И она оценивает себя исходя из того - еще раз внимание! - ЧТО О НЕЙ *ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО* ДУМАЮТ ЭТИ УМНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ. А что могут думать взрослые умные люди о маленькой глупой девочке? 👎👎 Вы вдумайтесь: считать себя ребенком, приписать другим то, что они уже взрослые, и с позиции этих взрослых подтвердить свою несостоятельность! Воистину, мозг женщины - адская машина. 😎 Узнали себя? Так вот у меня сюрприз. 🌠🌠 ВЫ УЖЕ ВЗРОСЛАЯ! И ЖИЗНЬ УЖЕ ИДЕТ! ПРЯМО СЕЙЧАС! И НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ЖИЗНИ! Вы УЖЕ имеете полное право на свое мнение. Имеете полное право заявлять что угодно. С точки зрения этих "взрослых умных" вы такая же, как они. И когда вы ведете себя как девочка, то это смешно и грустно. Быть взрослой, иметь свое мнение, рявкать при необходимости, ругаться матом и т.д. - это не прерогатива "взрослых". Это прерогатива тех, кто себе это разрешил. Разрешите себе это и вы. 👍👍 Подумайте над этим. #битваэкстрасенсов #психология #развитие #интересно #душа #гармония #саморазвитие #любовь #экстрасенс

