ФОТО: Борис Грачевский сыграл свадьбу с молодой возлюбленной

Последние выходные лета оказались щедрыми на звездные свадьбы: за день до Сарины Турецкой и Торнике Церцвадзе поженились Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Вот только церемония бракосочетания создателя «Ералаша» получилась гораздо более скромной и тихой, чем у дочери известного музыканта.

26 августа Борис Грачевский взял в жены 33-летнюю актрису Екатерину Белоцерковскую, с которой встречался до этого несколько лет. На свадьбу пара позвала лишь самых близких друзей.

Среди приглашенных оказались и Эммануил Виторган с Ириной Млодик.

Именно известный актер одним из первых поделился снимками и видеороликами с церемонии. Свадьба прошла в загородном клубе в Подмосковье.

В ходе вечера гостей развлекали танцоры и певцы. Вышла на сцену и сама невеста, исполнив для новоиспеченного мужа проникновенную композицию Лары Фабиан Je t'aime. Ниже вы можете увидеть видео, которое Эммануил Гедеонович снял во время выступления Екатерины.





