Рэп-баттл в Лос-Анджелесе: в ответ на панчи Оксиморона американец перешел на русский мат

В Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination состоялся рэп-баттл между российским исполнителем Оксимироном (Мироном Федоровым) и американским рэпером ливанского происхождения Dizaster (Баширом Ягами). В течение часа оппоненты в стихах на английском языке высказывали друг другу претензии в клубе Los Globos. Платная трансляция поединка велась на сайте организатора турнира KOTD.

Судьи не огласили итоги баттла, состоявшегося в рамках седьмого международного турнира, но Оксимирон намекнул в Twitter на свою победу.

Я роняю Запад, у— Oxxxymiron (@norimyxxxo) October 16, 2017

По крайней мере, так слова «Я роняю Запад» истолковали многочисленные поклонники рэпера. Отметим, Оксимирон стал первым русскоязычным исполнителем за семь сезонов World Domination.

По подсчетам РБК, доходы от баттла между Оксимироном и Dizaster составили минимум 100 тысяч долларов. Переговоры о трансляции турнира в Россию остались безрезультатными, поэтому, как объявили организаторы, «картинку не получит никто», в том числе канал TV3, который рассчитывал заключить соглашение с KOTD.

По данным РИА «Новости», российский рэпер начал свое выступление в Америке с узнаваемой цитаты из фильма «Брат 2»: «Вот скажи, американец, в чем сила?».

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Оксимирон высмеял не вполне удачную карьеру своего оппонента и обвинил его в лицемерии, поскольку ливанец по происхождению выступает под американским флагом, пока «войска США убивают жителей Ближнего Востока

».

Dizaster в ответ напомнил Оксимирону, что россияне, в отличие от американцев, еще не высадились на Луну, прошелся по внешности своего противника и порадовал российских зрителей бранью на русском языке.

«Я не говорю, что рэп-баттл спасет мир, но я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи», - сделал Оксимирон неожиданный вывод в конце своего выступления.

Портал «Канобу» называет Dizaster главным рэпером мира.

Американский исполнитель заинтересовался российским коллегой после того, как один из поединков с участием Оксимирона в августе 2015 года набрал в YouTube более миллиона просмотров за первые сутки, поставив мировой рекорд.

Издание отмечает, что в России на сегодня баттл-рэп в тысячи раз популярнее, чем в Америке. Так, на площадке Versus практически каждый поединок набирает миллион просмотров в первый же день. А в США соревнования MC смотрят пару сотен тысяч раз за месяц. Это при том, что в русскоязычном пространстве рэп-турниры появились три-четыре года назад, а в США поединки на языках известны уже 40 лет.

«KOTD - идеальная площадка для Окси, несмотря на то, что опыта баттлов на английским языке у него никогда не было. Его стиль, расстановка строчек, структура рифм, конструкция схем - это все выполнено в американских традициях на высочайшем уровне.

В России, к сожалению, до этого пока не доросли (и не факт, что дорастут) и до сих пор любят короткие шутки про мамок, задницы и прочую мерзкую хрень на уровне детского сада.

Именно поэтому, например, во время раундов Оксимирона люди зачастую стоят в гробовой тишине - если бы он читал то же самое, но в Канаде и на английском языке, зал бы взрывался крикам постоянно. Впрочем, теперь увидим, получится ли у него завоевать любовь публики по ту сторону океана», - говорится в статье, посвященной феномену.

Башир Ягами (Dizaster) родился в Лос-Анджелесе в 1984 году, долгое время жил в Ливане. Рэпом увлекся еще подростком. Считается одним из самых опытных участников рэп-баттлов. В 2014 году был дисквалифицирован на год за драку во время словесного поединка.

Мирону Федорову (Oxxxymiron) 32 года. Он родился в Ленинграде, школьные годы провел в Германии, учился в Великобритании.

Защитил диплом в Оксфорде по специальности «средневековая английская литература». Увлекся музыкой после окончания вуза, когда перепробовал множество рабочих и офисных специальностей.

Позднее этот этап биографии музыканта был показан в сериале «Лондонград».

Свой первый трек Оксимирон выпустил в 2001 году. Тогда же начал участвовать в баттлах.

На сегодняшний день на счету исполнителя два студийных альбома. А его поединок с Гнойным (Вячеслав Карелин, он же Слава КПСС) в августе стал одним из главных событий года на российской рэп-сцене и первым рэп-баттлом, привлекшим внимание федеральных СМИ и широкой общественности. Этот поединок Оксимирон проиграл, в том числе из-за излишней литературности своих текстов.