ВИДЕО: Фееричное шоу «Танцы» в «Арене Рига» глазами зрителей

17 ноября в «Арене Рига» прошло шоу «Танцы», в рамках которого на сцене выступили самые яркие участники проекта. Тысячи поклонников собрались здесь, чтобы увидеть в живую выступления своих кумиров и ощутить атмосферу настоящего танцевального праздника.
Мастерство, пластику, филигранную хореографию, смешение стилей и сумасшедшую энергетику в этот вечер демонстрировали Даша Ролик, Анна Вишня, Эдуард Тэо, Баина Басанова, Даян Ахмедгалиев и другие.
Зрители концерта с удовольствием делятся своими впечатлениями и видео!
Напомним, в прошлом году проект «Танцы на ТНТ» представил в Риге шоу «Битва сезонов».