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ВИДЕО: Фееричное шоу «Танцы» в «Арене Рига» глазами зрителей

Русский TVNET
Фото: Instagram

17 ноября в «Арене Рига» прошло шоу «Танцы», в рамках которого на сцене выступили самые яркие участники проекта. Тысячи поклонников собрались здесь, чтобы увидеть в живую выступления своих кумиров и ощутить атмосферу настоящего танцевального праздника.

Мастерство, пластику, филигранную хореографию, смешение стилей и сумасшедшую энергетику в этот вечер демонстрировали Даша Ролик, Анна Вишня, Эдуард Тэо, Баина Басанова, Даян Ахмедгалиев и другие.

Зрители концерта с удовольствием делятся своими впечатлениями и видео!

Было круто🤘🏻🤘🏻🔥🔥

Публикация от 95vsk🎒Akvarel💃🏻 🥇7D🥇 DANA😛 (@dana4523d)

Elpu aizraujoši. 🤤 . . #танцынатнт3

Публикация от Liliāna Brūna (@mazaaraganina)

Как же я люблю все это😺❤️#танцы3сезон

Публикация от Anita Jermolajeva (@anitatrusa)

#tancitnt #танцы3сезон #riga

Публикация от Anita Jermolajeva (@anitatrusa)

Спасибо💚 Я в космосе😍 #танцы3сезон #танцынатнт

Публикация от @alina_vasiljeva_01

@tntancy , было здорово! 🙌🏻💃🚶🏾🕺🏻

Публикация от Olga Razinova (@olga_prokofjeva)

Напомним, в прошлом году проект «Танцы на ТНТ» представил в Риге шоу «Битва сезонов».

Рига
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