ВИДЕО: Фееричное шоу «Танцы» в «Арене Рига» глазами зрителей

17 ноября в «Арене Рига» прошло шоу «Танцы», в рамках которого на сцене выступили самые яркие участники проекта. Тысячи поклонников собрались здесь, чтобы увидеть в живую выступления своих кумиров и ощутить атмосферу настоящего танцевального праздника.