Варнава и Чехова стали новыми ведущими «Орла и решки»

Не так давно 27-летняя Регина Тодоренко заявила, что покидает популярное шоу «Орел и решка». Позднее журналистам удалось выяснить, что теперь в путешествие будут отправляться представители отечественного шоу-бизнеса.

В середине декабря начнется показ нового сезона популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» уже без Регины Тодоренко, которая объявила о своем уходе в конце ноября.

Руководители передачи приготовили несколько сюрпризов для телезрителей. Так, теперь ведущими проекта стали не только Алан Бадоев, Мария Ивакова и Коля Серга, но и представители отечественного шоу-бизнеса, например, Екатерина Варнава, Анфиса Чехова и Михаил Башкатов.

Знаменитости будут кидать монетку вместе с опытными путешественниками.

По информации портала StarHit, Екатерине удалось очаровать съемочную группу. К слову, в кадре Варнава предстанет в джинсах и толстовке и без макияжа.

Впрочем, не только перевоплощение звезды Comedy Woman станет сюрпризом для поклонников шоу.

В каждом выпуске в путешествие будет отправляться новая пара ведущих, в распоряжении каждого из которых будет всего сто долларов.





