«Мне абсолютно наплевать на ее чувства»: Полицеймако рассказал о конфликте с первой женой

Гостем очередного выпуска «Секрета на миллион» стал Михаил Полицеймако. Актер поведал о непростых отношениях с первой женой и рассказал, почему ушел от нее, едва у них родился сын, к новой возлюбленной.

Михаил Полицеймако уже двенадцать лет счастлив в браке с женой Ларисой и воспитывает с ней дочерей Эмилию и Софию. Почти в каждом интервью актер признается в любви супруге, а вот о первой жене Ольге распространяться не любит.

В новом выпуске «Секрета на миллион» он поведал Лере Кудрявцевой, в чем причина такого молчания и рассказал многие подробности конфликта с первой супругой. Ранее Михаил утверждал, что ушел от жены, потому что встретил новую любовь — Ларису — и понял, что просто не может оставить все, как есть.

На телепередаче выяснилось, что все было не совсем так. Оказывается,

Михаил и Лариса познакомились, когда тот встречался с Ольгой, но через некоторое время между ними произошел конфликт, и они разошлись.

Полицеймако женился на своей девушке, но вскоре понял, что просто не может жить без Ларисы.

Связь возобновилась, и через некоторое время после рождения сына Никиты актер ушел из семьи. Отношения с Ольгой стали напряженными, а затем женщина и вовсе перестала разрешать бывшему мужу видеться с сыном.

По словам Михаила,

он исправно платил алименты, поэтому не понимал, почему экс-супруга не дает ему видеться с ребенком. Полицеймако утверждает, что с четырех до восьми лет вообще не видел мальчика.

«Думаю, бывшая жена настраивала Никиту против меня. Он до сих пор переживает эту ситуацию», — признался артист. Ольга постоянно говорила разные гадости, пыталась выяснять отношения с помощью правоохранительных органов, а один раз даже толкнула маму Михаила, из-за чего та упала. «Я приехал защищать маму и ударил бывшую жену. Ну, поехали в милицию писать заявление», — признался Полицеймако.

По его словам, у Ольги серьезные проблемы со здоровьем:

«Здоровый человек не может чувствовать месть на протяжении шестнадцати лет. Это уже клиника. Я не собираюсь ее лечить, общаться с ней. Мне абсолютно наплевать на ее чувства».

В тринадцать лет Никита захотел переехать к папе.

По словам мальчика, у него был постоянный стресс из-за ссор родителей. К тому же, как утверждает юноша, ему было необходимо мужское воспитание. Никита признался, что мама сперва была против такого решения, но потом смягчилась.

«Когда у человека есть обида на другого, конечно, он будет отзываться о нем не очень хорошо. Я ни на кого не обижаюсь, но считаю, что надо отпустить уже эту ситуацию», —

добавил сын Михаила. По мнению Ларисы, у Никиты могла произойти какая-то ссора с мамой, поэтому он решил жить с папой.



