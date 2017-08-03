Алла Пугачева на свадьбе Никиты Преснякова: «Дружба в семье важнее секса»

68-летняя Алла Пугачева стала почетной гостьей на свадьбе своего старшего внука Никиты Преснякова. Разумеется, Примадонна одной из первых поздравила молодых, и поделилась с ними секретом успешного брака.
Вопреки всем стараниям и уговорам Эмина Агаларова, Алла Пугачева пропустила церемонию открытия фестиваля «Жара».
Она не могла не присутствовать на другом важном событии — свадьбе своего внука Никиты Преснякова, которая состоялась в тот же день, что и прием гостей в Баку.
На торжестве, прошедшем в подмосковном банкетном зале «Жаворонки», Примадонна пребывала в прекрасном настроении, отлично выглядела, фотографировалась с друзьями жениха и невесты, а также, конечно, произнесла длинный тост в честь новобрачных.
«Банально желать детей, потому что их дает Бог. Вам только надо узнать, как это делается. Научитесь. Это тоже не сразу приходит, честно скажу. С годами понимаешь, что в семье главное — другое. Секс — это хорошо, конечно. Но главное — это дружба, партнерство», —
цитирует слова Аллы Борисовны, обращенные к Никите и Алене, kp.ru.
К слову, в своем первом семейном интервью Пресняковы-младшие заявили, что пока не планируют детей, поскольку сами еще слишком молоды. Зато фанаты пары уже задумались над тем, легко ли будет Алене вернуть форму после родов.