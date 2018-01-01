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Американцы призвали проверить игроков сборной России на допинг

Lenta.ru
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Российские футболисты | Фото: REUTERS/Scanpix

Руководитель Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт считает, что игроков сборной России следует проверить на применение запрещенных препаратов после того, как они вышли из группы на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

«Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», — заключил руководитель организации Трэвис Тайгарт.

Сборная России досрочно обеспечила себе место в 1/8 чемпионата мира. Россияне провели два матча в групповом этапе, разгромив сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, а также переиграв египтян (3:1). Для сборной России это первый выход в плей-офф мундиаля в истории.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В заключительном матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет с уругвайцами (25 июня).

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