Понедельник, 25 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Болельщики сборной Ирана мешали спать Роналду

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Криштиану Роналду | Фото: REUTERS/Scanpix

Иранские футбольные болельщики в ночь с воскресенья на понедельник пришли к гостинице в Саранске, где проживала сборная Португалии, и начали громко шуметь.

Болельщики сборной Ирана настолько громко горланили, что разбудили звезду португальской сборной Криштиану Роналду. 33-летний футболист выглянул из окна своего номера, чтобы жестами попросить болельщиков вести себя потише и дать ему выспаться.

Судя по всему руководство сборной Португалии известило сотрудников отеля о слишком шумных фанатах, так как уже сегодня утром отель огородили вторым забором, перекрыв даже пешеходную зону, сообщает «Столица С».

Португалия сыграет с Ираном уже сегодня в 21:00 на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Для выхода в плей-офф португальской сборной достаточно не проиграть, а вот иранцев устроит только победа.

0 Комментарии