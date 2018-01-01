Болельщики сборной Ирана мешали спать Роналду

Иранские футбольные болельщики в ночь с воскресенья на понедельник пришли к гостинице в Саранске, где проживала сборная Португалии, и начали громко шуметь.

Болельщики сборной Ирана настолько громко горланили, что разбудили звезду португальской сборной Криштиану Роналду. 33-летний футболист выглянул из окна своего номера, чтобы жестами попросить болельщиков вести себя потише и дать ему выспаться.

Судя по всему руководство сборной Португалии известило сотрудников отеля о слишком шумных фанатах, так как уже сегодня утром отель огородили вторым забором, перекрыв даже пешеходную зону, сообщает «Столица С».

Португалия сыграет с Ираном уже сегодня в 21:00 на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Для выхода в плей-офф португальской сборной достаточно не проиграть, а вот иранцев устроит только победа.