«Не хватает уже сил играть на таком уровне»: Жирков завершил карьеру в сборной России по футболу

Полузащитник питерского «Зенита» Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в национальной сборной России по футболу. 34-летний ветеран выступал за сборную с 2005 года и провел в ее составе 87 матчей. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

«Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма - еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций, и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», - признался Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу».

После домашнего чемпионата мира по футболу, где россияне впервые в своей истории дошли до четвертьфинала,

о завершении выступлений за сборную также заявили Сергей Игнашевич и Александр Самедов.

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России.

Юрий, спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/8Aso66QwZt— Сборная России (@TeamRussia) 10 июля 2018 г.

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», - добавил Жирков.





