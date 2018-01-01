Третий год подряд Севастова пробивается в финал турнира на Мальорке

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в субботу, 23 июня, в полуфинале турнира серии WTA International на Мальорке победила австралийку Саманту Стосур, третий год подряд пробившись в финал соревнований. Встреча закончилась со счетом 7-6 (7:1), 6-1.

Со Стосур Севастова встречалась уже шестой раз за карьеру, и это четвертая победа латвийской теннисистки над австралийкой.

Напомним, в прошлом году Севастова стала победительницей этого турнира, завоевав свой второй титул победительницы турнира WTA, а годом ранее она уступила в решающей встрече.

За проход в финал Севастова заработала 180 очков WTA, которые еще не гарантируют ей позицию в двадцатке лучших теннисисток мира. Если же Севастова победит в завтрашнем финале, статус 20-ой ракетки мира ей обеспечен.

В финале Севастова встретится с немкой Татьяной Марией (79-я ракетка), которая со счетом 6-2, 2-6, 6-4 обыграла американку Софию Кенин. Для Марии это первый финал на турнирах WTA.