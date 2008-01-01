Джокович в двухдневном матче обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча началась в пятницу, но была остановлена из-за наступления темноты после трех сетов. Итоговый результат матча - 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8. Соперники в 52-й раз сыграли друг с другом на турнире под эгидой ATP: 27 побед в активе серба, 25 раз выиграл Надаль.

В решающем матче соревнования Новак сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который ранее одолел американца Джона Изнера в самом продолжительном полуфинале в истории турниров серии Большого шлема. Спортсмены провели на корте 6 часов 35 минут.

Ранее сербский теннисист четыре раза играл в финале Уимблдона (2011, 2013-2015). Трижды Джокович становился победителем турнира (2011, 2014, 2015). Надаль выигрывал Уимблдон два раза (2008, 2010).