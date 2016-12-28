В Риге прошел ежегодный рождественский благотворительный вечер певицы Натальи Тумшевиц

Уже 6-й год подряд в канун рождественских и новогодних праздников латвийская певица Наталья Тумшевиц собирает многочисленных гостей из Латвии и других стран на своем традиционном благотворительном вечере. В этом году праздничая встреча состоялась в концертном зале Studio 69.

В рамках мероприятия прошла благотворительная лотерея,

все средства от которой были направлены на поддержку детей из центра социальной реабилитации и поддержки сирот в Плявниеках, воспитанников детского дома «Imanta»

и на реабилитацию двух мальчиков из проекта «PALĪDZĒSIM.LV» - Марекса Одуминьша и Романа Куриловича.

Фото: пресс-фото

«Мы все делились добром и счастьем, в которых нуждается каждый человек на Земле, - поделилась впечатлениями организатор вечера Наталья Тумшевиц. -

Я очень благодарна партнерам, которые предоставили лоты для лотереи, и всем гостям, которые приняли в ней активное участие.

Частичку своей любви вместе с подарками мы уже отвезли детям, которые этого очень ждали!».

Фото: пресс-фото

В благодарность гостям на вечере выступили воспитанники детского дома «Imanta», юные дарования Валерия Небогатых и Полина Кафтя, скрипачка Инта Брока и другие гости,

а главным музыкальным подарком стал рождественский концерт хозяйки вечера – Натальи Тумшевиц в сопровождении джазового оркестра Mirage Jazz Orchestra.

Фото: пресс-фото

Партнеры мероприятия: Exupery International School, Noble Wine, MELE Boutique, Porsche Centrs Rīga, Boutique Van Laack, Chopard boutique Riga, MA'LAMA KNIT, Purified, Академия развития Владимира Светлова.



























































Aizvērt Благотворительный рождественский концерт Натальи Тумшевиц (2016) Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto





































































































































Aizvērt Наталья Тумшевиц поздравляет воспитанников детского дома с Рождеством (2016) Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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