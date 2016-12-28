В Риге прошел ежегодный рождественский благотворительный вечер певицы Натальи Тумшевиц

Уже 6-й год подряд в канун рождественских и новогодних праздников латвийская певица Наталья Тумшевиц собирает многочисленных гостей из Латвии и других стран на своем традиционном благотворительном вечере. В этом году праздничая встреча состоялась в концертном зале Studio 69.
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В рамках мероприятия прошла благотворительная лотерея,
все средства от которой были направлены на поддержку детей из центра социальной реабилитации и поддержки сирот в Плявниеках, воспитанников детского дома «Imanta»
и на реабилитацию двух мальчиков из проекта «PALĪDZĒSIM.LV» - Марекса Одуминьша и Романа Куриловича.
Фото: пресс-фото
«Мы все делились добром и счастьем, в которых нуждается каждый человек на Земле, - поделилась впечатлениями организатор вечера Наталья Тумшевиц. -
Я очень благодарна партнерам, которые предоставили лоты для лотереи, и всем гостям, которые приняли в ней активное участие.
Частичку своей любви вместе с подарками мы уже отвезли детям, которые этого очень ждали!».
Фото: пресс-фото
В благодарность гостям на вечере выступили воспитанники детского дома «Imanta», юные дарования Валерия Небогатых и Полина Кафтя, скрипачка Инта Брока и другие гости,
а главным музыкальным подарком стал рождественский концерт хозяйки вечера – Натальи Тумшевиц в сопровождении джазового оркестра Mirage Jazz Orchestra.
Фото: пресс-фото
Партнеры мероприятия: Exupery International School, Noble Wine, MELE Boutique, Porsche Centrs Rīga, Boutique Van Laack, Chopard boutique Riga, MA'LAMA KNIT, Purified, Академия развития Владимира Светлова.
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