Уна Гаваре вернулась в Латвию, чтобы выкинуть из дома отца своих 7 детей

Журнал Kas Jauns пишет, что мама семерых детей, латвийская модель Уна Гаваре, которая уехала жить на Тенерифе с миллионером Айнарсом Гулбисом, некоторое время назад вернулась в Латвию. Уна полна решимости - женщина хочет выставить из семейного дома отца своих детей Мариса Гаварса. Что из этого получится - покажет время.

На прошлой неделе в Юрмальском суде состоялось заседание, в ходе которого должны были решить, где будут проживать дети четы Гаварсов, как будет поделена опека над детьми и средства на их содержание. Также рассматривался вопрос о разводе и разделе имущества.

Уна хочет с помощью суда раз и навсегда решить вопрос о том, что Марис должен покинуть семейный дом, который, по документам, принадлежит ей

(имущество оформлено на имя Уны Гаваре). В свою очередь, Мариса волнует вопрос опекунства над детьми, некоторых из которых он не видел семь месяцев.













Aizvērt Мама семи детей Уна Гаваре LETA LETA LETA LETA TVNET no privātā arhīva no privātā arhīva







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После заседания суда

Марис Гаварс получил возможность встретиться с двумя своими сыновьями, которые остались у него на ночь, а утром отец отвез их на занятия в школу.

Мальчики были очень рады, что им наконец удалось встретиться с одноклассниками.

Увидеть младших детей Гаварсу не удалось, поскольку их мама опасается, что он может их похитить и куда-нибудь увезти.

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