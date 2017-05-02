Уна Гаваре вернулась в Латвию, чтобы выкинуть из дома отца своих 7 детей

Журнал Kas Jauns пишет, что мама семерых детей, латвийская модель Уна Гаваре, которая уехала жить на Тенерифе с миллионером Айнарсом Гулбисом, некоторое время назад вернулась в Латвию. Уна полна решимости - женщина хочет выставить из семейного дома отца своих детей Мариса Гаварса. Что из этого получится - покажет время.
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На прошлой неделе в Юрмальском суде состоялось заседание, в ходе которого должны были решить, где будут проживать дети четы Гаварсов, как будет поделена опека над детьми и средства на их содержание. Также рассматривался вопрос о разводе и разделе имущества.
Уна хочет с помощью суда раз и навсегда решить вопрос о том, что Марис должен покинуть семейный дом, который, по документам, принадлежит ей
(имущество оформлено на имя Уны Гаваре). В свою очередь, Мариса волнует вопрос опекунства над детьми, некоторых из которых он не видел семь месяцев.
После заседания суда
Марис Гаварс получил возможность встретиться с двумя своими сыновьями, которые остались у него на ночь, а утром отец отвез их на занятия в школу.
Мальчики были очень рады, что им наконец удалось встретиться с одноклассниками.
Увидеть младших детей Гаварсу не удалось, поскольку их мама опасается, что он может их похитить и куда-нибудь увезти.Еще по этой теме