Эстонский министр, родившая 6-го ребенка, через 5 дней пришла с ним на заседание

Только родившая шестого ребенка министр образования и науки Эстонии Майлис Репс пришла сегодня со своей пятидневной (!) дочкой Шарлотте на заседание правительства в таллиннский Дом Стенбока.
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выложил на своей страничке в Facebook три фотографии Майлис Репс с новрожденной, которые подписал так:
«Сегодня у нас, вероятно, самое милое заседание Правительства Республики. Еще раз от всего сердца желаю Майлис и ее семье счастья по случаю рождения ее маленькой дочки!».
В понедельник Министерство образования Эстонии сообщило, что Репс в воскресенье родила дочку, но поскольку ребенок нуждался в пристальном внимании врачей, министр попросила ее не беспокоить. Вчера Майлис Репс опубликовала первые фотографии новорожденной.
Отметим, что
супругом вице-председателя Центристской партии Эстонии Майлис Репс является присяжный адвокат из Латвии Агрис Репшс.
В их семье уже подрастают пятеро детей - дочь Элизабет и сыновья Ричард, Карл Роберт, Генри Роджер и Фредерик.
Фото: facebook.com/ratasjuri
Фото: facebook.com/ratasjuri
Фото: facebook.com/ratasjuriЕще по этой теме