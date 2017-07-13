32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете

 

Фото: facebook.com/bronwyn.butterflies

32-летняя Бронвин Брейди всегда мечтала о дочери. И даже родив двоих сыновей, она не отчаялась, а решила пробовать еще. Правда, на этот раз женщина села на специальную диету, якобы гарантировавшую рождение девочки, и... не прогадала! https://www.facebook.com/bronwyn.butterflies

«Я всегда ела много картофеля и бананов, — рассказала в одном из интервью Бронвин. — Но потом узнала, что калий, которым они богаты, по каким-то причинам благоприятен для зачатия именно мальчиков». И действительно, по данным одного исследования, проведенного в 2008 году,

женщины, которые потребляют больше, чем обычно, калорий во время попыток забеременеть и чаще едят бананы, с большей вероятностью могут стать мамами сыновей.

А вот если немного снижают калорийность своего рациона, то — дочерей. При этом, разумеется, ни о какой голодовке речь не идет.

Согласно исследованию, идеальная «девчачья» диета — это 1500-1800 калорий с сохранением количества питательных веществ на безопасном уровне.

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Брейди прониклась этой идеей и дополнила эти сведения новыми знаниями. Женщина также узнала, что

на пол будущего ребенка влияет кислотно-щелочной баланс в организме. Более кислая среда — выше вероятность зачать девочку.

Согласно этой теории, из рациона надо было исключить не только картофель, помидоры и бананы, но и красное мясо, соль. Помимо этого Бронвин налегала на молочные продукты и клюквенный сок, которые «подкисляли» кровь.

Муж Брейди весьма скептически относился к затее супруги. По ее словам, он считал ее безумной и установил срок в месяц: если за это время жена не забеременеет, она возвращается к прежнему рациону.

Фото: facebook.com/bronwyn.butterflies

Тем не менее по прошествии 30 дней женщина не сошла с дистанции, а еще через месяц узнала, что беременна. «После этого я сразу же съела картошку фри!» — смеется Бронвин. После она узнала, что ждет дочь, и ее счастью просто не было предела.

Спустя несколько лет Брейди родила четвертого ребенка, и это был… мальчик! «Конечно, я же больше не питалась согласно «девчачьему» рациону»,

— поделилась в интервью женщина. А как вы считаете, действительно ли помогла диета, или же это счастливая случайность?

Фото: facebook.com/bronwyn.butterflies

Фото: facebook.com/bronwyn.butterflies

Фото: facebook.com/bronwyn.butterflies

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