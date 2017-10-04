Американская бабушка купила внучке книгу про матерящихся животных

Пожилая американка купила своей внучке книгу «Если бы животные могли говорить», но выяснилось, что ее персонажи обсуждают наркотики и ругаются матом. Об этом в своем в Twitter рассказала мама девочки.

I’m dying. My mom bought this book for my 6 year old and I just called to ask if she had actually opened the book. She hadn’t. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/inYCEaZKpV— tiffany (@Tiffany1985B) October 4, 2017

На одном из рисунков белый медведь признается в кокаиновой зависимости, на другом — кенгуру, роясь в собственной сумке, спрашивает, «где же ее чертовы ключи», на еще одной — коротколапая собака, видимо, в ответ на замечание о ее внешности, сообщает кому-то, что тот похож на вагину.

You guys this book is amazing. pic.twitter.com/q0Bye8h4hQ— tiffany (@Tiffany1985B) October 4, 2017

«Кто-то взял мой ЭпиПен», — гласит реплика рыбы фугу. ЭпиПен — шприц с эпинефрином (адреналином), который вводят внутримышечно для снятия анафилактического шока.

No, I was hoping for that too. pic.twitter.com/jCidoyGPSH— tiffany (@Tiffany1985B) October 4, 2017

«Хорошо. Давай разнесем этого сукина сына!» — говорит цыпленок.

I couldn’t even talk when I called her. Here’s the first page: pic.twitter.com/gRvuNrxMCX— tiffany (@Tiffany1985B) October 4, 2017

Твиты Тиффани стали вирусными. Первоначальной публикацией поделились 44 тысячи микроблогеров. В комментариях под записью родители недоумевают, как такая книга могла продаваться в детском отделе. Тиффани утверждает, что ее мама купила издание именно там.