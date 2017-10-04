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Американская бабушка купила внучке книгу про матерящихся животных

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Meseritsch Herby/Scanpix

Пожилая американка купила своей внучке книгу «Если бы животные могли говорить», но выяснилось, что ее персонажи обсуждают наркотики и ругаются матом. Об этом в своем в Twitter рассказала мама девочки.

На одном из рисунков белый медведь признается в кокаиновой зависимости, на другом — кенгуру, роясь в собственной сумке, спрашивает, «где же ее чертовы ключи», на еще одной — коротколапая собака, видимо, в ответ на замечание о ее внешности, сообщает кому-то, что тот похож на вагину.

«Кто-то взял мой ЭпиПен», — гласит реплика рыбы фугу. ЭпиПен — шприц с эпинефрином (адреналином), который вводят внутримышечно для снятия анафилактического шока.

«Хорошо. Давай разнесем этого сукина сына!» — говорит цыпленок.

Твиты Тиффани стали вирусными. Первоначальной публикацией поделились 44 тысячи микроблогеров. В комментариях под записью родители недоумевают, как такая книга могла продаваться в детском отделе. Тиффани утверждает, что ее мама купила издание именно там.

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