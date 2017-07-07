Видео с младшей дочерью Александра Реввы умилило Сеть

Известный российский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Александр Ревва поделился с поклонниками трогательным видео с участием своей младшей дочери Амели.
Девочка на отдыхе, как настоящая модель, позирует на камеру и просит отца поскорее запечатлеть ее, «пока не улетела муха».
«Красотуля!», «Звезда!», «Какая же забавная крошка! Просто чудо!», «Она – Богиня!», «Крутая, как папа!» - пишут поклонники, отмечая, что девочка не только внешне похожа на Александра, но и унаследовала его чувство юмора и артистизм.
Трогательный ролик с Амели просмотрели уже более 600 тысяч раз.