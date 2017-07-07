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Видео с младшей дочерью Александра Реввы умилило Сеть

Русский TVNET/topnews.ru
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Известный российский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Александр Ревва поделился с поклонниками трогательным видео с участием своей младшей дочери Амели.

Девочка на отдыхе, как настоящая модель, позирует на камеру и просит отца поскорее запечатлеть ее, «пока не улетела муха».

«Красотуля!», «Звезда!», «Какая же забавная крошка! Просто чудо!», «Она – Богиня!», «Крутая, как папа!» - пишут поклонники, отмечая, что девочка не только внешне похожа на Александра, но и унаследовала его чувство юмора и артистизм.

Трогательный ролик с Амели просмотрели уже более 600 тысяч раз.

Всем доброго утра желает супермодель @amelirevva ... #всемдобРА #мухахаха

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#дочепап #пападочь #всемдобРА #рааааа

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#МамаРА #ПапаРА #губыРА #шлепыРА #всемдобРА #РАААА

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My sweet chargers... #семьяРА #всемдобРА #алиса #амели #aaaaa

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