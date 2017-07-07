Видео с младшей дочерью Александра Реввы умилило Сеть

Известный российский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Александр Ревва поделился с поклонниками трогательным видео с участием своей младшей дочери Амели.

Девочка на отдыхе, как настоящая модель, позирует на камеру и просит отца поскорее запечатлеть ее, «пока не улетела муха».

«Красотуля!», «Звезда!», «Какая же забавная крошка! Просто чудо!», «Она – Богиня!», «Крутая, как папа!» - пишут поклонники, отмечая, что девочка не только внешне похожа на Александра, но и унаследовала его чувство юмора и артистизм.

Трогательный ролик с Амели просмотрели уже более 600 тысяч раз.

Всем доброго утра желает супермодель @amelirevva ... #всемдобРА #мухахаха A post shared by Александр Ревва (@arthurpirozhkov) on Oct 31, 2017 at 1:44am PDT

#дочепап #пападочь #всемдобРА #рааааа A post shared by Александр Ревва (@arthurpirozhkov) on Aug 9, 2017 at 10:44am PDT

@amelirevva желает всем хорошего настроения и аппетита... #сладкоежка #зайчик #шарик #амелиревва #любовь #ааааа A post shared by Александр Ревва (@arthurpirozhkov) on Jul 6, 2017 at 10:49pm PDT

#МамаРА #ПапаРА #губыРА #шлепыРА #всемдобРА #РАААА A post shared by Александр Ревва (@arthurpirozhkov) on Jul 18, 2017 at 6:41am PDT