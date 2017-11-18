Нежные кадры с именинником: сыну Ксении Собчак исполнился год!

Как известно, 18 ноября 2016 года российская телеведущая и журналист Ксения Собчак родила своему супругу, актеру Максиму Виторгану, сына, которого назвали Платоном. По случаю первого дня рождения малыша его родители разместили на своих страничках в Instagram трогательные снимки с именинником.

«Самый Лучший День!! 18.11» - так лаконично подписала свое фото с годовалым сыном Собчак.

Самый Лучший День!! 18.11.🎉🎉🎉 A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 18, 2017 at 3:40am PST

«Мамина радость, папина гордость! Мужичок!», «Здоровья и счастья сыночку», «Лапулька,с днем рождения!!!», «Ксения, с самым важным днем в вашей жизни!!!

Вам очень идет материнство, вы прекрасны, пусть говорят что угодно!!! Счастья и любви вашей семье, а малышу - здоровья!!! Вы большие молодцы»,

- пишут в комментариях преданные поклонники.

«Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!))» - нежно обратился к супруге Максим,

в свою очередь, выложив архивный черно-белый снимок Ксении с новорожденным малышом на руках.

Это на всю жизнь, в первую очередь, именно твой праздник, моя дорогая мама Платона! Спасибо тебе от нас обоих!)) A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Nov 18, 2017 at 2:31am PST

Напомним, Ксения Собчак впервые стала мамой 18 ноября прошлого года.

Она родила сына своему супругу Максиму Виторгану в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Платон стал третьим ребенком актера.

Материнство очень изменило российскую знаменитость, чему были несказанно рады ее родные и многочисленные поклонники.

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак (ранние фото):