Пора определяться с полом: волна гендерной нейтральности докатилась до детсадов Эстонии?

«Мальчик или девочка?» – самый главный вопрос, который волнует будущих родителей еще на плановом УЗИ. С этого момента начинаются приятные хлопоты: покупка розовых ползунков и кукол для девочек или синих комбинезончиков и машинок для мальчиков. Однако в последнее время в мире все чаще начинают говорить о гендерной нейтральности. И, судя по всему, волна докатилась и до Эстонии, пишет «МК-Эстония».
В одном из таллиннских детских садов родителям на собрании озвучили неожиданную просьбу: «Если ваш ребенок еще не определился с полом, скажите об этом воспитателю, чтобы тот знал, как вести себя с малышом». Большинство присутствовавших мам и пап даже не поняли, в чем суть данного высказывания и кто именно и с чем не успел еще определиться.
«Мы так рты и раскрыли. Не определились с полом? По-моему, в роддоме сразу говорят, мальчик или девочка. Чего же там определяться? – недоумевает мама одного из малышей, которая была на собрании. – Оказывается,
существует модная тенденция, когда ребенка воспитывают не как мальчика или девочку, а как нечто бесполое. То есть в зависимости от ситуации он может относить себя то к девочкам, то к мальчикам, носить одежду любого пола, например.
В нашей группе таких детей не оказалось, но в саду нам сказали, что вообще такие случаи в Эстонии уже есть. Я в ужасе».
Он, она и оно
Тем временем в соседней Швеции уже несколько лет существуют детские сады и школы, в которых к детям относятся, сознательно игнорируя их половую принадлежность. Там даже исключили такие понятия, как «он» (han) и «она» (hon), «мальчик» и «девочка», используя гендерно нейтральное местоимение hen – «оно».
В одном таком детском саду «Эгалия» («Равноправие») и мальчики, и девочки вместе играют с куклами, в дочки-матери, собирают конструкторы Lego и возятся с машинками. В принципе, этим же занимались дети раньше во дворах, когда все дружно играли в казаки-разбойники или магазин. Но в «Эгалии» пошли дальше.
Если, например, все роли мам в игре разобраны, воспитатели предлагают, чтобы мам в семье было две или даже три. В общем, и игры, и книжки, и игрушки направлены на то, чтобы внушить детям, что любые границы, обусловленные полом, стерты.
По мнению сторонников данных взглядов, делается все это не просто так, а во благо самих же детей. Авторы «Глобального исследования детей раннего подросткового возраста» (Global Early Adolescent Study) пришли к выводу, что из-за гендерных стереотипов, которые укореняются в сознании детей к 10–14 годами, девочки больше рискуют стать жертвами сексуального и физического насилия или слишком рано выйти замуж, а мальчики – пристраститься к наркотикам или покончить жизнь самоубийством.
Противники же такого подхода считают, что если ребенок в детстве не поймет, с каким полом себя идентифицировать, то потом ему будет сложно определиться не только с социальными ролями, но и в сексуальной жизни.
Третий пол и другие истории
Не только в Швеции одержимы идеей стереть границу между мужчинами и женщинами, доходя порой до абсурда. Например,
в некоторых детских садах Хельсинки в этом году День отца был заменен на нейтральный День родственника. Такое решение учреждения приняли самостоятельно, объяснив это заботой о детях, ведь в некоторых семьях две мамы или два папы.
В классных журналах некоторых школ США в графе «сведения о родителях» исчезли слова «мама» и «папа». Их заменили на «родитель № 1» и «родитель № 2», чтобы опять же никого не обидеть.
Школа в английском городе Льюис приняла решение отказаться от ношения девочками юбок. Теперь учащиеся одного из классов здесь независимо от пола обязаны надевать в школу только брюки. Одной из причин такого решения директор назвал наличие в школе некоторого количества учеников-трансгендеров, чувства которых задевают различия в форме.
Но дальше всего пошли в Германии. В начале ноября Федеральный Конституционный суд страны разрешил заносить в книги записей о рождении иной вариант помимо женского или мужского пола. Предлагается частично или в целом отказаться от графы «пол» или создать возможность для выбора «дополнительного точного определения пола, который не является ни мужским, ни женским», то есть появляется так называемый третий пол.