Пора определяться с полом: волна гендерной нейтральности докатилась до детсадов Эстонии?

«Мальчик или девочка?» – самый главный вопрос, который волнует будущих родителей еще на плановом УЗИ. С этого момента начинаются приятные хлопоты: покупка розовых ползунков и кукол для девочек или синих комбинезончиков и машинок для мальчиков. Однако в последнее время в мире все чаще начинают говорить о гендерной нейтральности. И, судя по всему, волна докатилась и до Эстонии, пишет «МК-Эстония».

В одном из таллиннских детских садов родителям на собрании озвучили неожиданную просьбу: «Если ваш ребенок еще не определился с полом, скажите об этом воспитателю, чтобы тот знал, как вести себя с малышом». Большинство присутствовавших мам и пап даже не поняли, в чем суть данного высказывания и кто именно и с чем не успел еще определиться.

«Мы так рты и раскрыли. Не определились с полом? По-моему, в роддоме сразу говорят, мальчик или девочка. Чего же там определяться? – недоумевает мама одного из малышей, которая была на собрании. – Оказывается,

существует модная тенденция, когда ребенка воспитывают не как мальчика или девочку, а как нечто бесполое. То есть в зависимости от ситуации он может относить себя то к девочкам, то к мальчикам, носить одежду любого пола, например.

В нашей группе таких детей не оказалось, но в саду нам сказали, что вообще такие случаи в Эстонии уже есть. Я в ужасе».

Он, она и оно

Тем временем в соседней Швеции уже несколько лет существуют детские сады и школы, в которых к детям относятся, сознательно игнорируя их половую принадлежность. Там даже исключили такие понятия, как «он» (han) и «она» (hon), «мальчик» и «девочка», используя гендерно нейтральное местоимение hen – «оно».

В одном таком детском саду «Эгалия» («Равноправие») и мальчики, и девочки вместе играют с куклами, в дочки-матери, собирают конструкторы Lego и возятся с машинками. В принципе, этим же занимались дети раньше во дворах, когда все дружно играли в казаки-разбойники или магазин. Но в «Эгалии» пошли дальше.

Если, например, все роли мам в игре разобраны, воспитатели предлагают, чтобы мам в семье было две или даже три. В общем, и игры, и книжки, и игрушки направлены на то, чтобы внушить детям, что любые границы, обусловленные полом, стерты.

По мнению сторонников данных взглядов, делается все это не просто так, а во благо самих же детей. Авторы «Глобального исследования детей раннего подросткового возраста» (Global Early Adolescent Study) пришли к выводу, что из-за гендерных стереотипов, которые укореняются в сознании детей к 10–14 годами, девочки больше рискуют стать жертвами сексуального и физического насилия или слишком рано выйти замуж, а мальчики – пристраститься к наркотикам или покончить жизнь самоубийством.

Противники же такого подхода считают, что если ребенок в детстве не поймет, с каким полом себя идентифицировать, то потом ему будет сложно определиться не только с социальными ролями, но и в сексуальной жизни.

Третий пол и другие истории

Не только в Швеции одержимы идеей стереть границу между мужчинами и женщинами, доходя порой до абсурда. Например,

в некоторых детских садах Хельсинки в этом году День отца был заменен на нейтральный День родственника. Такое решение учреждения приняли самостоятельно, объяснив это заботой о детях, ведь в некоторых семьях две мамы или два папы.

В классных журналах некоторых школ США в графе «сведения о родителях» исчезли слова «мама» и «папа». Их заменили на «родитель № 1» и «родитель № 2», чтобы опять же никого не обидеть.

Школа в английском городе Льюис приняла решение отказаться от ношения девочками юбок. Теперь учащиеся одного из классов здесь независимо от пола обязаны надевать в школу только брюки. Одной из причин такого решения директор назвал наличие в школе некоторого количества учеников-трансгендеров, чувства которых задевают различия в форме.

Но дальше всего пошли в Германии. В начале ноября Федеральный Конституционный суд страны разрешил заносить в книги записей о рождении иной вариант помимо женского или мужского пола. Предлагается частично или в целом отказаться от графы «пол» или создать возможность для выбора «дополнительного точного определения пола, который не является ни мужским, ни женским», то есть появляется так называемый третий пол.

Полностью материал читайте здесь >>>