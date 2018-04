Американка родила ребенка в номере отеля, следуя инструкциям на YouTube

Тиа Фримен узнала о том, что беременна, когда до родов оставалось всего ничего. Однако девушка не обращалась к врачам и не знала точно, какой у нее срок.

Решив, что ребенок появится на свет еще не скоро, американка не стала откладывать запланированное путешествие в Германию. Однако схватки у нее начались во время пересадки в Стамбуле.

Как сообщила Фримен в своем аккаунте в Twitter, сначала она решила, что отравилась съеденной в самолете рыбой, но потом поискала в Сети симптомы и убедилась, что вот-вот родит.

Тиа решила не обращаться за помощью к турецким медикам, так как подумала, что языковой барьер помешает объяснить врачам, в чем дело. Отважная будущая мама решила рожать сама, вооружившись обучающими материалами в Интернете.

Сначала американка изучила статью на портале WikiHow о том, как правильно перерезать пуповину, не навредив новорожденному, а затем посмотрела несколько видеозаписей на YouTube.

Фримен рассказала, что наполнила ванну теплой водой, встала в удобную позу и начала тужиться.

The short version:

My friend Tia was on the way to Germany to visit me.

During her Layover in Istanbul she GAVE BIRTH to a HEALTHY BABY BOY



In a Hotel Room

BY HERSELF



Tied and cut the Umbilical Chord

BY HERSELF



AND WENT TO THE AIRPORT THE NEXT DAY LIKE NOTHING HAPPEND pic.twitter.com/iz6976bjsd— Jakob Johnson (@JohnsonJakob) April 25, 2018

Она даже зажала полотенце в зубах, чтобы ее крики не шокировали персонал и постояльцев отеля. Девушке очень повезло, и ребенок появился на свет уже после 5-6 потуг.

Тиа выполнила все необходимые процедуры, о которых прочитала в Сети, покормила новорожденного грудью и уснула вместе с ним.

Side Note:



Shoutout to @TurkishAirlines this was hands down the best flight, attendants, services, and overall workers I’ve ever experienced. Everyone was so nice! They bought him his first outfit lol. Because he was damn near naked when he arrived 😂 pic.twitter.com/8R1TbasUJx— Tia Freeman (@TheWittleDemon) April 25, 2018

На следующий день Тиа Фримен вместе с сыном, которого называла Ксавье, отправилась в аэропорт, чтобы узнать, что ей делать дальше.

Шокированные сотрудники авиакомпании посоветовали девушке обратиться в консульство США, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка и разрешение на то, чтобы вывезти его за границу.

Там-то ей наконец вызвали скорую помощь и отвезли в больницу на обследование. Медики констатировали, что с мамой и малышом все хорошо.

Here he is Xavier Ata Freeman born March 7, 2018 in Istanbul, Turkey! My little surprise bundle of international joy!



(His middle name is Turkish) pic.twitter.com/HVlnvqEClQ— Tia Freeman (@TheWittleDemon) April 25, 2018

To wrap up I go to the hospital get checked out everything is fine. He’s perfectly healthy! Lol the doctors were shocked to hear my story. I made national news & people would stop us to take pictures all the time & a random elderly woman grabbed my boob as I was breastfeeding pic.twitter.com/gGp4lJvEvl— Tia Freeman (@TheWittleDemon) April 25, 2018