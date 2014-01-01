Идентичные снимки двух отцов стали хитом Сети

В Сети набирают популярность снимки двух отцов, спящих с малышами на груди, которые выглядят практически идентичными. На фотографиях запечатлены папа и старший брат пользователя Sheogorathian, опубликовавшего их. В короткое время снимки стали вирусными.

Сообщается, что временная разница между фотографиями - 30 лет. В обоих случаях мужчины запечатлены лежащими с закрытыми глазами с маленькими детьми на груди.

Оба отца на фотографиях настолько похожи, что изначально трудно поверить, что это два разных человека. Однако разница становится заметной, если присмотреться повнимательнее.

За считанные часы снимки успели получить одобрение более 60 тысяч пользователей.

FOTO: reddit.com/user/Sheogorathian

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Ранее сообщалось, что женщина тайно фотографировала на протяжении нескольких лет мужа с дочерью. В итоге она сделала фотоколлаж и опубликовала его в Сети.