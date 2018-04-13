Бывшая жена Сильвестра Сталлоне забеременела в 54 года

Датская актриса Бригитта Нильсен на днях удивила поклонников радостным, но очень неожиданным известием: она станет мамой в пятый раз. Отцом ребенка, который появится на свет в ближайшее время, является 39-летний итальянский телепродюсер Маттиа Десси.

Популярная в 80-х и 90-х актриса Бригитта Нильсен давно ведет непубличный образ жизни. В 2006 году она в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал итальянский телепродюсер Маттиа Десси, который младше жены на 15 лет.

Бригитта неоднократно говорила, что хочет родить супругу малыша. Мечта звезды фильмов «Рокки 4», «Рыжая Соня» и «Кобра» наконец сбылась. На днях Бригитта, которая через пару месяцев отметит 55-летие, сообщила фанатам, что ждет малыша.

В конце мая она опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой демонстрирует внушительный живот. «Наша семья становится больше», — подписала красноречивый кадр многодетная мать.

Нильсен предпочитает не вдаваться в детали, поэтому поклонники сейчас гадают — обращалась ли она к врачам-репродуктологам, или же ей удалось забеременеть естественным путем.

«Мне бы хотелось родить ребенка и начать все сначала. Стара ли я для этого? В душе уж точно молода и считаю, что на этот раз все будет по-другому.

Не знаю, получится ли. Возможно, кому-то покажется эгоистичным, что я мечтаю о малыше. Но у меня есть ощущение, что сейчас я могу дать ребенку больше, чем в 20-летнем возрасте», — говорила Бригитта в интервью британской газете The Guardian еще в 2011 году.

Отметим, что сейчас Бригитта Нильсен замужем в пятый раз. Первым супругом актрисы был композитор Каспер Виндинг, которому она в 1984 году родила сына Джулиана. Затем знаменитость заключила брак с Сильвестром Сталлоне — актеры прожили вместе всего два года. В 1990-м Бригитта вышла замуж за фотографа Себастьяна Коупленда. После развода с ним она узаконила отношения с актером Раулем Мейером, которому подарили двух сыновей. Также у Нильсен есть 28-летний сын от футболиста Марка Гастино.