Копия мамы: Сергей Безруков поделился снимком с младшей дочерью

Дорогие мои,Хоррошие!!! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ!!!!! МЫ С АНЕЙ СНОВА ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение)))) P.S. Фотограф Тимур Артамонов

A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on May 23, 2018 at 10:03am PDT