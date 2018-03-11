Копия мамы: Сергей Безруков поделился снимком с младшей дочерью

Как известно, Сергей Безруков вместе со своей супругой Анной Матисон воспитывает годовалую дочь Машу. Через несколько недель девочке исполнится два года, потому накануне праздника актер решил поделиться совместным снимком с дочкой.

Семейный кадром Сергей поделился на своей страничке в Instagram.

На фото артист позирует рядом с раскрашивающей картинку Машей. Как отметил Безруков в подписи к фото, дети - это истинное счастье и смысл жизни.

Поклонники восторженно отреагировали на публикацию и отметили, что девочка очень похожа на свою маму Анну.

Напомним, у Сергея Безрукова есть еще двое старших детей - 10-летняя Александра и 6-летний Иван. А не так давно стало известно, что Анна Матисон родит мужу еще одного ребенка.