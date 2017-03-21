Международная выставка EXPO BEAUTY 2017 - территория красоты

 

Фото: пресс-фото

С 24 по 26 марта выставочный зал SKONTO HALLE (E. Melngaiļa 1a) превратится в территорию красоты, которая объединит известных представителей beauty-индустрии и тысячи посетителей, интересующихся новинками и тенденциями сферы красоты и здоровья. На выставочном пространстве EXPO Beauty 2017 свою продукцию и услуги презентуют более 120 латвийских и зарубежных компаний, представляющих признанные бренды и передовые технологии со всего мира.

Организаторы и участники подготовили для посетителей множество уникальных мероприятий и специальных предложений: тестовые процедуры, скидки на продукцию, консультации профессионалов, презентации, дефиле, мероприятия для всей семьи и даже занятия йогой. Самым масштабным событием станет серия бесплатных образовательных встреч «Beauty classes» – на протяжении трех дней выставки ведущие специалисты и эксперты сферы beauty проведут мастер-классы, ворк-шопы и лекции, на которых расскажут о самых актуальных темах здоровья и красоты, познакомят с модными трендами и современными направлениями, презентуют новые продукты и технику их применения.

Новинкой выставки стала зона BeautyTeсh – в ней будут представлены самые современные технологии, новые методы диагностики и наиболее действенные методики в области косметологии.

Среди участников: салон Estetik SPA, единственный в Латвии предлагающий процедуру криолиполиза, компания WT-Progress, представляющая инновационную косметику VIVALIGNE K’Derm на основе каппа-эластина с био–пептидами, многофункциональное термоодеяло BEAUTYFOR, центр эстетической медицины BIOSENTA и медицинский аппарат DR. PRP, способствуюший косметическому омоложению и лечению дерматологических заболеваний, а также студия мануального омоложения лица «Split massage» и автор этой действенной методики, разработанной в Латвии, Лариса Витвинова.

ЧИТАЙ НА TVNET: EXPO BEAUTY 2017: новые технологии и тенденции beauty-индустрии

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Традиционно, на выставке Expo Beauty будет представлена продукция и услуги всех современных beauty-направлений: аппаратура и профессиональная косметика для салонов красоты, парикмахерских и соляриев; препараты и устройства для перманентного макияжа и нанесения татуировок; маникюрные услуги; массажные техники; декоративная косметика; аксессуары и украшения для тела и волос, а также актуальные предложения профессиональных учебных центров.

Среди брендов и компаний, представленных на Expo Beauty 2017: CHI, Biosilk, Kardashian Beauty, NYX Professional Makeup, Ericson Laboratoire, Caudalie, GUAM, INCAROSE, APHRODITE, MISSHA, Mizon, NICE Cosmetics, Nail-Artists, JSA Nails, The Gelbottle Baltic, SLA Paris, INGLOT, GOSH COPENHAGEN, EGYPTISCHE ERDE, BIKOR, COVERDERM, NIKA, WILDCOLOR, Schwarzkopf Professional, PURE IDENTITY, Angel Professional, Dancoly SPA, TAHE, Mon Platin и многие другие. Помимо этого,

выставочная программа традиционно включает в себя ряд состязаний профессионалов, наглядно и эффектно демонстрирующих на конкурсных площадках самые современные техники работы.

Так, впервые на выставке пройдет «I независимый Балтийский конкурс по перманентному макияжу», во второй раз состоится конкурс «Креативный Make-uр», мастера примут участие в «Открытом конкурсе визажистов», «Открытом конкурсе парикмахеров», а также состоится чемпионат студентов SPA SCHOOL «Аллея Мастеров» и конкурс «FASHION FACE».

Организаторы выставки не обошли вниманием и будущих невест – в новом разделе Wedding можно будет вдохновиться на создание своего неповторимого образа в день торжества, а профессионалы свадебной индустрии помогут с идеями для организации незабываемого свадебного мероприятия.

Соорганизаторами выставочной программы в этом году стали: компания Double D Professional, Школа массажных технологий SPA SCHOOL, Латвийская Федерация SPA&WELLNESS, Латвийская Ассоциация парикмахеров и косметологов, Балтийская Ассоциация визажистов и имидж-дизайнеров, журнал Люблю!, iColor Academy, Балтийская ассоциация специалистов по имиджу. Неизменным партнером проекта Expo Beauty является учебный центр Make-Up Atelier Paris Latvia.

Команда профессиональных визажистов проведет серию мастер-классов для всех желающих, создаст mаke-up и проконсультирует посетителей выставки совершенно бесплатно.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробная программа Expo Beauty 2017

Программа «Beauty classes»:

24 марта

12:00 – Имиджмейкер, победительница многочисленных международных конкурсов, судья международной категории и тренер конкурсов, основатель имиджшколы-студии «Unastyle» Уна Бернатовича.

Тема: «Успешный имидж - ключ к достижениям»

13:00 – Ведущий специалист Латвии по пластическому гриму и спецэффектам, член команды гримеров программы «Точь-в-точь» на канале РТР Роман Кабошко.

Тема: «Особенности пластического грима в шоу-бизнесе».

14:00 – Специалист по мануальной пластике и фитнесу лица, обладатель Патента способа омоложения лица, основатель студии мануального омоложения лица «Split massage» Лариса Витвинова.

Тема: «Мануальная пластика лица - новая эра в косметологии. Сплитмассаж».

15:00 – Практикующий психолог, массажист, СПА специалист, wellness-консультант, преподаватель школы массажных технологий SPA SCHOOL Айя Ермацане.

Тема: «Home SPA».

16:00 – Визажист, стилист, парикмахер, fashion-блогер Лаура Валута.

Тема: «5 правил свадебного макияжа».

17:00 - Косметолог, специалист в области инъекционных методик, член Латвийского общества дерматовенерологов и Европейской академии дерматологии и венерологии доктор Алена Соха.

Тема: «Ботокс. Мифы и реальность».

Фото: пресс-фото

25 марта

11:15 - Мастер международного класса по маникюру и гелевому моделированию, сертифицированный специалист и ведущий преподаватель Латвии по аппаратному маникуру и педикюру, судья международного класса от Латвии Яна Сидарович.

Тема: «Аппаратный маникюр, фрезы».

12:00 – 14:00 – Международный тренер по перманентному макияжу, серебряный призёр России Елена Белинская (Россия).

Тема: «Волосковая техника в перманентном макияже бровей. Step by step». Продолжительность 2 часа.

14:00 – Дерматолог, член правления Латвийской ассоциации эстетической лазерной хирургии, член Латвийской ассоциации дерматовенерологов и Европейской академии дерматологии и венерологии руководитель отделения эстетической дерматологии филиала «Skaistuma klīnika 4. Dimensija» доктор Мара Роне-Купфере.

Тема: «Применение лазерных технологий в лечении кожных заболеваний лица».

15:00 – SPA-специалист, wellness-консультант, автор учебных пособий по ароматерапии, автор и разработчик методик в сфере SPA, преподаватель школы массажных технологий SPA SCHOOL Янина Васильева.

Тема: «Массаж для будущих мам».

16:00 – Доктор-дерматолог, председатель правления Латвийского общества дермаскопии, вице-президент Латвийской ассоциации эстетической лазерной хирургии, член Международной ассоциации дермаскопии Раймонд Карлс.

Тема: «Советы дерматолога: как не ошибиться в выборе современных процедур красоты по уходу за кожей».

17:00 – Визажист, гример, преподаватель Atelier & Bogomolov’ Image School Елена Ольшевская.

Тема: «Креативность в макияже. Гармония фактуры и цвета».

26 марта

12:00 - Первый в Латвии проводник философии салонного парикмахерского бизнеса, опытнейший парикмахер, владелец сети салонов «Andrey Silchenko» предприниматель Андрей Сильченко.

Тема: «Парикмахерский бизнес как искусство. История успеха».

13:00 – Независимый визажист Юлия Монголка.

Тема: «Тайны Smokey Eyes и красной помады».

14:00 – Визажист, преподаватель Atelier & Bogomolov’ Image School Ева Страутмале.

Тема: «Вечерний макаяж. Тенденции’2017».

15:00 – SPA-специалист, wellness-консультант, автор учебных пособий по ароматерапии, автор и разработчик методик в сфере SPA, преподаватель школы массажных технологий SPA SCHOOL Янина Васильева.

Тема: «Ароматерапия».

16:00 – 16:30 – встреча с авторами социального проекта «Спасительное преображение» - издателем дигитального журнала «Латте», стилистом-визажистом Владой Волкович и стилистом-парикмахером, владелицей сети салонов красоты «Šade» Натальей Терешко.

Организаторы просят всех, планирующих посетить Beauty Classes пройти по ссылке ниже и отметить интересующую их встречу.

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